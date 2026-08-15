Schipani le quiso pegar a Cabildo pero cometió un error histórico insólito: las redes no lo perdonaron

Uno de los que salió al cruce al cruce del diputadi Felipe Schipani fue la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), uego de que este cometiera un error histórico durante una entrevista televisiva en el programa Arriba Gente.
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De cabildantes, aqueos, romanos y troyanos
El diputado colorado notoriamente molesto con la actitud de Cabildo Abierto por votar la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, había expresado que "Cabildo Abierto confirma que es el caballo de Troya del Parlamento Nacional..."
Consultado en el mencionado programa acerca de sus afirmaciones explicó : "Bueno, eso hace referencia a esa historia a través de la cual a los... a los romanos se les complicaba enormemente ingresar a Troya, porque las milicias troyanas eran muy, muy fuertes."
El legislador atribuyó la autoría del ardid bélico a los romanos, cuando en la mitología homérica la estrategia fue ideada por los aqueos (griegos) para ingresar a Troya.
A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el gremio docente respondió con ironía al resbalón del diputado:
"El diputado @FelipeSchipani confunde romanos con aqueos (griegos). Evidentemente no prestó la debida atención en su paso por el bachillerato; puede y debe rendir más. Le recomendamos el excelente manual de Literatura Griega del profesor Hyalmar Blixen o, al menos, vea la película de Nolan."
Decenas de usuriaos de X compartieron el error de Schipani, por ejemplo el comunicador Diego González escribió: