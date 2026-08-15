Schipani le quiso pegar a Cabildo pero cometió un error histórico insólito: las redes no lo perdonaron

El legislador atribuyó la autoría del ardid bélico a los romanos, cuando en la mitología homérica la estrategia fue ideada por los aqueos (griegos) para ingresar a Troya.

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el gremio docente respondió con ironía al resbalón del diputado:

"El diputado @FelipeSchipani confunde romanos con aqueos (griegos). Evidentemente no prestó la debida atención en su paso por el bachillerato; puede y debe rendir más. Le recomendamos el excelente manual de Literatura Griega del profesor Hyalmar Blixen o, al menos, vea la película de Nolan."

El diputado @FelipeSchipani confunde romanos con aqueos (griegos). Evidentemente no prestó la debida atención en su paso por el bachillerato; puede y debe rendir más.

Le recomendamos el excelente manual de Literatura Griega del profesor Hyalmar Blixen o, al menos, vea la… pic.twitter.com/os5JPWVIDQ — Fenapes (@FenapesUruguay) August 14, 2026

Decenas de usuriaos de X compartieron el error de Schipani, por ejemplo el comunicador Diego González escribió: