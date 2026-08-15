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Sociedad

Salud Bucal

La Intendencia de Canelones sigue "dibujando sonrisas" en las escuelas del deparatamento

El programa de salud bucal impulsado por la Dirección de Salud de la intendencia de Canelones, ya alcanzó ocho escuelas y sigue adelante.

El programa de Salud Bucal Dibujando Sonrisas que lleva adelante la Intendencia de Canelones sigue avanzando.

El programa de Salud Bucal Dibujando Sonrisas que lleva adelante la Intendencia de Canelones sigue avanzando.
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Por Redacción Caras y Caretas

El programa de Salud Bucal Dibujando Sonrisas que lleva adelante la Intendencia de Canelones completó su primera etapa en ocho escuelas de Barros Blancos y comienza a extenderse a nuevos municipios del departamento. A partir de la próxima semana llevará sus servicios a los centros educativos de Aguas Corrientes.

La propuesta,que comenzó a desarrollarse en la Escuela Nº 175, de Barros Blancos, ya se extiende progresivamente al resto de los centros educativos canarios. Durante lo que resta de este año, se trabajará en once municipios, mientras que los restantes serán abordados en 2027. La meta es llegar a 27.000 niños.

Salud bucal para niños y niñas

La directora de Salud, Aracelis Delgado, destacó la excelente recepción del programa en la comunidad educativa, donde docentes, padres y alumnos mostraron su entusiasmo y alegría por recibir al equipo de Salud Bucal de la intendencia.

“El programa tuvo muy buena acogida por parte de la comunidad escolar y los padres de los alumnos y alumnas tomaron conciencia de la importancia del cuidado de la salud bucal”, explicó la directora y remarcó la importancia de que cientos de niños y niñas hayan recibido tratamiento odontológico para evitar consecuencias mayores.

El objetivo de la iniciativa es mejorar la salud bucal de forma sostenida y generar cambios a nivel generacional. La directora remarcó que el programa tendrá carácter permanente. “El año que viene volvemos a las mismas escuelas y vamos a hacer un seguimiento de cada niño. No va a quedar ningún niño sin pasar por el programa”, concluyó.

La odontóloga Carolina Nessi, integrante del equipo que lleva adelante el programa, destacó que la experiencia fue muy positiva y permitió detectar y atender numerosas patologías de salud bucal a la vez de crear conciencia en las familias sobre la importancia del cuidado y la atención de la salud bucal.

Atención odontológica en escuelas

Cientos de niños ya recibieron atención odontológica hasta el momento, incluyendo en algunos casos a integrantes de sus familias.

“Nos encontramos con muchas patologías, algo que no esperábamos tanto”, explicó Nessi. Además de las consultas y tratamientos, en las escuelas se desarrollaron charlas sobre el cuidado de la salud bucal.

El programa continuará ahora en el municipio de Aguas Corrientes, donde el equipo comenzará a trabajar con las escuelas de la zona para luego avanzar de acuerdo con el cronograma previsto para la segunda mitad del año.

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