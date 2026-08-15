La Intendencia de Canelones sigue "dibujando sonrisas" en las escuelas del deparatamento

“El programa tuvo muy buena acogida por parte de la comunidad escolar y los padres de los alumnos y alumnas tomaron conciencia de la importancia del cuidado de la salud bucal”, explicó la directora y remarcó la importancia de que cientos de niños y niñas hayan recibido tratamiento odontológico para evitar consecuencias mayores.

El objetivo de la iniciativa es mejorar la salud bucal de forma sostenida y generar cambios a nivel generacional. La directora remarcó que el programa tendrá carácter permanente. “El año que viene volvemos a las mismas escuelas y vamos a hacer un seguimiento de cada niño. No va a quedar ningún niño sin pasar por el programa”, concluyó.

La odontóloga Carolina Nessi, integrante del equipo que lleva adelante el programa, destacó que la experiencia fue muy positiva y permitió detectar y atender numerosas patologías de salud bucal a la vez de crear conciencia en las familias sobre la importancia del cuidado y la atención de la salud bucal.

Atención odontológica en escuelas

Cientos de niños ya recibieron atención odontológica hasta el momento, incluyendo en algunos casos a integrantes de sus familias.

“Nos encontramos con muchas patologías, algo que no esperábamos tanto”, explicó Nessi. Además de las consultas y tratamientos, en las escuelas se desarrollaron charlas sobre el cuidado de la salud bucal.

El programa continuará ahora en el municipio de Aguas Corrientes, donde el equipo comenzará a trabajar con las escuelas de la zona para luego avanzar de acuerdo con el cronograma previsto para la segunda mitad del año.