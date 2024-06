La pesca y la marina mercante: desafíos y oportunidades de un sector clave para el desarrollo

En primer lugar, la sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada han diezmado las poblaciones de especies importantes, como la merluza, la corvina y el lenguado. Esto no solo pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de los recursos marinos, sino que también afecta los ingresos y el empleo de los pescadores y las comunidades costeras que dependen de esta actividad.