La misa central del papa León XIV se celebrará a las 10:30 horas en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de la Iglesia católica uruguaya. Se espera la llegada de miles de fieles de todo el país en lo que representa el evento más multitudinario y significativo de su agenda en suelo oriental.
Misa central
El papa León XIV se despide de Uruguay con una histórica misa multitudinaria en Florida
El papa León XIV concluye este domingo 8 de noviembre, su visita oficial a Uruguay con una histórica celebración litúrgica en la ciudad de Florida, antes de partir rumbo a Buenos Aires para continuar con su gira sudamericana.