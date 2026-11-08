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Sociedad papa | León XIV | Florida

Misa central

El papa León XIV se despide de Uruguay con una histórica misa multitudinaria en Florida

El papa León XIV concluye este domingo 8 de noviembre, su visita oficial a Uruguay con una histórica celebración litúrgica en la ciudad de Florida, antes de partir rumbo a Buenos Aires para continuar con su gira sudamericana.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La misa central del papa León XIV se celebrará a las 10:30 horas en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de la Iglesia católica uruguaya. Se espera la llegada de miles de fieles de todo el país en lo que representa el evento más multitudinario y significativo de su agenda en suelo oriental.

Un operativo de seguridad y fe en marcha

Las delegaciones y peregrinos comenzaron a ingresar a los cuadrantes de la Plaza Asamblea desde las 06:00 horas, bajo estrictas medidas de seguridad coordinadas por el Ministerio del Interior. El acceso del público general se restringirá de manera definitiva a las 09:00 horas para permitir el despliegue del protocolo papal.

La llegada de la comitiva a Florida, tras su salida desde Montevideo a las 08:00 horas con una breve escala de saludo en la localidad de Juanicó, estará marcada por la tradición local: una guardia de honor compuesta por unos 200 gauchos a caballo recibirá al Sumo Pontífice en el acceso a la ciudad.

El Santo Padre ingresará por la rotonda de la Ruta 56, recorriendo la avenida Wilson Ferreira Aldunate hasta la Piedra Alta. Posteriormente, entre las 09:35 y las 10:00 horas, abordará el papamóvil para recorrer las calles Aparicio Saravia, 18 de Julio y Batlle, saludando de cerca a la multitud congregada antes de presidir el altar central.

Liturgia, cultura y el Ángelus

La Santa Misa contará con un fuerte componente cultural y artístico, musicalizada por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre y las voces del Coro Municipal de Colonia. Al finalizar el oficio litúrgico, a las 12:00 horas, León XIV encabezará el tradicional rezo del Ángelus y ofrecerá una bendición especial a los presentes. La evacuación ordenada del público de los sectores vallados comenzará a partir de las 12:30 horas.

Despedida del país

El operativo vial a cargo de la Policía Caminera mantendrá cortes intermitentes y desvíos sobre la Ruta 5 para asegurar el traslado ágil del Pontífice de regreso hacia el departamento de Canelones.

A las 15:10 horas se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con la presencia de autoridades nacionales. El vuelo papal tiene previsto despegar a las 15:30 horas con destino a la capital argentina, cerrando así tres intensos días de actividades y encuentros pastorales en Uruguay.

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