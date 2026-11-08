El papa León XIV se despide de Uruguay con una histórica misa multitudinaria en Florida

El Santo Padre ingresará por la rotonda de la Ruta 56, recorriendo la avenida Wilson Ferreira Aldunate hasta la Piedra Alta. Posteriormente, entre las 09:35 y las 10:00 horas, abordará el papamóvil para recorrer las calles Aparicio Saravia, 18 de Julio y Batlle, saludando de cerca a la multitud congregada antes de presidir el altar central.

Liturgia, cultura y el Ángelus

La Santa Misa contará con un fuerte componente cultural y artístico, musicalizada por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre y las voces del Coro Municipal de Colonia. Al finalizar el oficio litúrgico, a las 12:00 horas, León XIV encabezará el tradicional rezo del Ángelus y ofrecerá una bendición especial a los presentes. La evacuación ordenada del público de los sectores vallados comenzará a partir de las 12:30 horas.

Despedida del país

El operativo vial a cargo de la Policía Caminera mantendrá cortes intermitentes y desvíos sobre la Ruta 5 para asegurar el traslado ágil del Pontífice de regreso hacia el departamento de Canelones.

A las 15:10 horas se llevará a cabo la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con la presencia de autoridades nacionales. El vuelo papal tiene previsto despegar a las 15:30 horas con destino a la capital argentina, cerrando así tres intensos días de actividades y encuentros pastorales en Uruguay.