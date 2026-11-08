Expresidente paraguayo fue imputado con prisión para evitar su fuga

El proceso penal se inició el pasado viernes luego del juicio político que lo despojó del cargo con el objetivo de impedirle que adquiriera fueros como senador vitalicio. Ambos hechos fueron consecuencia del cierre del Ueno Bank después de probarse un desfalco de por 850 millones de dólares de fondos públicos y la afectación de 3 millones de ahorristas o clientes.

También fue imputado con prisión Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay.(BCP). Para ambos ex jerarcas la justicia dictó un embargo preventivo sobre todos sus bienes.

Según informó el diario Ultima Hora, el acta de imputación describe que, en funciones presidenciales, Peña habría intervenido en el proceso por el cual entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en Ueno Bank, entidad con la que mantendría una relación económica y corporativa previa y directa.

Bajo su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank, provenientes, entre otras entidades, de IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi.

El documento señala un perjuicio patrimonial preliminar de 850 millones de dólares al mes de setiembre de 2026.

¿Por qué lo enviaron al Regimiento Escolta Presidencial?

El magistrado explicó que la decisión de mantenerlo en el Regimiento Escolta Presidencial obedece a la información sensible que Santiago Peña manejó como jefe de Estado.

“Se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario en cuanto a información financiera, al crimen organizado. Ustedes saben que esto es un flagelo que tiene mucha repercusión y son circunstancias que uno tiene que tener en cuenta”, explicó.

“Entendemos y consideramos prudente que este ciudadano debe estar bajo la figura de prisión preventiva para garantizar su sometimiento en este procedimiento”, acotó.

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