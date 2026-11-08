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Mundo Santiago Peña |

Crisis financiera y política

Expresidente paraguayo fue imputado con prisión para evitar su fuga

También fue imputado con prisión Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay.(BCP). Para ambos ex jerarcas la justicia dictó un embargo preventivo sobre todos sus bienes.

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Por Carlos Peláez

El juez penal Humberto Otazú decretó la prisión preventiva del ex presidente Santiago Peña Palacios, imputado por los delitos de “lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio en calidad de autor”. La prisión la cumple en el Regimiento Escolta Presidencial

“Se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos que pueda seguir el proceso. Entendemos que se tiene que tener garantía de su permanencia en el país y es por eso que el Juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva del mismo”, dijo el magistrado en declaraciones a los medios de comunicación.

Durante la audiencia Peña se abstuvo de declarar. Tampoco se presentó a la sesión del Senado que lo destituyó de su cargo, a pesar que se había comprometido públicamente,

El proceso penal se inició el pasado viernes luego del juicio político que lo despojó del cargo con el objetivo de impedirle que adquiriera fueros como senador vitalicio. Ambos hechos fueron consecuencia del cierre del Ueno Bank después de probarse un desfalco de por 850 millones de dólares de fondos públicos y la afectación de 3 millones de ahorristas o clientes.

También fue imputado con prisión Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay.(BCP). Para ambos ex jerarcas la justicia dictó un embargo preventivo sobre todos sus bienes.

Según informó el diario Ultima Hora, el acta de imputación describe que, en funciones presidenciales, Peña habría intervenido en el proceso por el cual entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en Ueno Bank, entidad con la que mantendría una relación económica y corporativa previa y directa.

Bajo su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank, provenientes, entre otras entidades, de IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi.

El documento señala un perjuicio patrimonial preliminar de 850 millones de dólares al mes de setiembre de 2026.

¿Por qué lo enviaron al Regimiento Escolta Presidencial?

El magistrado explicó que la decisión de mantenerlo en el Regimiento Escolta Presidencial obedece a la información sensible que Santiago Peña manejó como jefe de Estado.

“Se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario en cuanto a información financiera, al crimen organizado. Ustedes saben que esto es un flagelo que tiene mucha repercusión y son circunstancias que uno tiene que tener en cuenta”, explicó.

“Entendemos y consideramos prudente que este ciudadano debe estar bajo la figura de prisión preventiva para garantizar su sometimiento en este procedimiento”, acotó.

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