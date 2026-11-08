Canelones promueve concejos de niñas y niños para fortalecer su participación en los municipios

Promoción de derechos

La directora general de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, destacó la trayectoria de Canelones en la promoción y defensa de los derechos y señaló que durante noviembre se desarrollará una amplia agenda de actividades impulsada por distintas áreas del gobierno departamental, entre ellas Animación Sociocultural, Cultura, Deportes y Desarrollo Humano.

También resaltó el trabajo interinstitucional para garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el deporte y el disfrute del tiempo libre.

Garrido hizo especial referencia a las acciones que se llevan adelante en zonas de mayor vulnerabilidad, con énfasis en la protección de las trayectorias educativas y el acompañamiento a las familias. En ese marco, destacó el apoyo del Gobierno de Canelones a más de 65 merenderos del departamento, que, además de brindar alimentación, cumplen una función de acompañamiento comunitario.

“Estamos muy comprometidos con la protección de las trayectorias educativas de todos nuestros niños, trabajando para que ningún niño o niña se nos pierda”, expresó.

Acciones y oportunidades

Por su parte, el responsable del Área de Infancia y Adolescencia, Jonathan Lamancha, explicó que el trabajo por los derechos se desarrolla durante todo el año, pero que noviembre constituye una oportunidad para reforzar las acciones, visibilizar las propuestas y consolidar los programas que se implementan en el territorio.

Asimismo, destacó la importancia de extender la agenda a distintos municipios y localidades, con actividades que involucren a las comunidades y coloquen a niñas, niños y adolescentes en el centro de las propuestas.

La jornada continuó con un encuentro en la Sociedad Criolla La Estancia, donde se desarrollaron actividades de participación y expresión. Entre ellas hubo un micrófono abierto para que niñas, niños y adolescentes compartieran sus opiniones, inquietudes y demandas, además de una propuesta artística a cargo de Canciones para Avanzar Juntos.

La marcha por los derechos fue otro de los momentos centrales del lanzamiento. La movilización reunió a integrantes de la comunidad educativa, instituciones y organizaciones locales en una instancia colectiva de sensibilización y reivindicación.

Lamancha señaló que la actividad fue concebida como una oportunidad para que las infancias asumieran un papel protagónico, no solamente como destinatarias de las políticas públicas, sino también como participantes activas en la construcción de sus comunidades.

Participación en los municipios

Entre las iniciativas que impulsa el Área de Infancia y Adolescencias se encuentra la conformación de concejos de niñas y niños en los municipios. La propuesta apunta a crear espacios permanentes de participación y diálogo con las autoridades locales.

Según explicó Lamancha, la iniciativa convoca a escolares de quinto año de centros educativos y socioeducativos de cada territorio, quienes participan en talleres sobre ciudadanía, participación, responsabilidad y representatividad.

A partir de ese proceso, podrán elegir representantes para dialogar con los municipios, presentar propuestas y transmitir las necesidades e inquietudes de sus pares.

Los planteos podrán abarcar diferentes temáticas, desde la creación y mejora de espacios públicos hasta iniciativas relacionadas con el bienestar animal y el cambio climático. El objetivo es que las opiniones de niñas y niños tengan incidencia en las decisiones que afectan a sus comunidades y que estos ámbitos de participación puedan mantenerse en el tiempo.