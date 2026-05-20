Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

"carece de legitimidad"

Gobierno de Cuba condena "en los términos más enérgicos" acusación de EEUU contra Raúl Castro

El gobierno de EEUU acusó a Raúl Castro por el derribo de dos aviones que en actitud provocativa habían violado reiteradamente el espacio aéreo cubano.

Raúl Castro fue acusado por el gobierno de EEUU.

Raúl Castro fue acusado por el gobierno de EEUU.

 Sputnik
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Gobierno cubano condenó "en los términos más enérgicos" la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el Raúl Castro Ruz. Para Cuba, Estados Unidos "carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción". Y subraya su "respaldo irrestricto e invariable al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana".

"Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política", sostiene el gobierno cubano en una declaración emitida tras el anuncio estadounidense. Y agrega que esto "descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público", señala

Tras señalar que el gobierno estadounidense, "desvirtúa otras verdades históricas sobre el hecho que utiliza como pretexto", agrega que "omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel período ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano".

La verdad de Cuba

Indica que Washington "ignora también las advertencias públicas y oficiales emitidas por las autoridades cubanas (...) sobre la gravedad y posibles consecuencias de tales transgresiones".

"La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944, y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad", subraya la declaración.

Recuerda que Estados Unidos "ha sido víctima del uso de la aviación civil con fines terroristas", no obstante "la inacción del gobierno estadounidense ante las alertas trasladadas entonces por Cuba, dejó en evidencia su complicidad con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y pueblo cubanos, una práctica reincidente y sistemática desde el triunfo de la Revolución hasta hoy".

Cínica acusación

Considera el gobierno de la isla que "resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de los Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar, por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados, lo que califica como crímenes de ejecuciones extrajudiciales, acorde con el Derecho Internacional y asesinatos, según las propias leyes estadounidenses".

"Esta acusación espuria contra el Líder de la Revolución Cubana", sostiene seguidamente, "se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano, mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada".

Ratifican compromiso

"Cuba ratifica su compromiso con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa, que reconoce la Carta de las Naciones Unidas", subraya.

Concluye la declaración que "el pueblo cubano reafirma la decisión inconmovible de defender la Patria y su Revolución Socialista y, con la mayor fuerza y firmeza, su respaldo irrestricto e invariable al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución cubana".

Te puede interesar