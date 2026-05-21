"Probablemente" no se esté "haciendo buena gestión política" de los avances, dijo Pereira

El análisis de Pereira

También este miércoles, el presidente del FA brindó una rueda de prensa en la que volvió a profundizar en que “probablemente” no se esté “haciendo buena gestión política” de los avances.

En este caso, hizo referencia a las sugerencias del diálogo social en materia de seguridad social. Remarcó que “probablemente todavía no se le esté dando la importancia suficiente” a la posibilidad de que “en el entorno del 30% de los uruguayos puedan volver a jubilarse a los 60 años”.

Asimismo, Pereira puntualizó que con el horizonte de llegar a la sociedad con los logros de gestión y la escucha de las necesidades ya se viene llevando adelante “El FA te escucha”, que “tiene como objetivo recorrer durante tres años 307 localidades para hablar con 2.000 organizaciones sociales”. Puntualizó que con eso se pretende “explicitar en cada departamento cuáles son las cosas que se hicieron en términos de infancia, en términos de empleo, en términos de desarrollo productivo, en términos de obras de infraestructura, porque eso cambia la vida de las personas”.

En referencia concreta a los frenteamplistas, Pereira señaló en una rueda de prensa: “Nos gustaría que analizaran el programa del Frente Amplio y luego lo constataran con los avances que hay en cada uno de los compromisos que hemos asumido, para ver que tenemos un alto nivel de cumplimiento”. Más allá de eso, el presidente de la coalición de izquierda puntualizó que “siempre falta”, en referencia a problemáticas como la situación de calle y la de los niños por debajo de la línea de la pobreza.