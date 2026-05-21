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Política

Aprobación del gobierno

"Probablemente" no se esté "haciendo buena gestión política" de los avances, dijo Pereira

El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que no hay que gobernar “en base a encuestas”, sino apuntar a “decisiones que son de fondo”.

El presidente del FA, Fernando Pereira.

El presidente del FA, Fernando Pereira.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Desde hace algunas semanas la gestión del gobierno encabezado por Yamandú Orsi está arriba de la mesa y encendieron las alarmas en el Ejecutivo y en el Frente Amplio. Las cifras presentadas en los últimos días por las consultoras Equipos y Factum muestran un crecimiento de la desaprobación del gobierno de Yamandú Orsi. En ese marco, el mandatario se refirió por primera vez al tema el martes y señaló que dará “explicaciones” cuando “analice y tenga un correcto diagnóstico” de esta información que llega a través de las mediciones de opinión. Reconoció que este tipo de datos son algo “a tener en cuenta” y subrayó que representan una “luz anaranjada”.

Este miércoles fue el turno del presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira. El conductor de la fuerza oficialista declaró a Telemundo que desde la perspectiva partidaria se “toma en cuenta” la evidencia que emerge de estas mediciones de opinión. De todas formas, dijo que no hay que gobernar “en base a encuestas”, sino apuntar a “decisiones que son de fondo”. Entre ellas ubicó la “prioridad” que se le ha dado desde el gobierno a la infancia; enfatizó que eso ha quedado en evidencia a partir de las recomendaciones que han salido del Diálogo Social –sobre protección y seguridad social– y que quedarán consolidadas a partir de la próxima rendición de cuentas por medio de modificaciones en el sistema de transferencias. En la misma línea, hizo referencia a otras concreciones como el bono escolar, la extensión del tiempo pedagógico y la duplicación de los comedores en enseñanza media.

“Lo que se está haciendo es fortalecer la niñez y a los jóvenes, de forma tal que hay un programa que estamos cumpliendo”, aseguró Pereira. Reconoció, sin embargo, que esa “gestión política” que se viene llevando adelante “tal vez necesite de mayor coordinación”. Aseguro que es eso lo que se está “pensando en estas horas” para “llegar a toda la sociedad”.

El análisis de Pereira

También este miércoles, el presidente del FA brindó una rueda de prensa en la que volvió a profundizar en que “probablemente” no se esté “haciendo buena gestión política” de los avances.

En este caso, hizo referencia a las sugerencias del diálogo social en materia de seguridad social. Remarcó que “probablemente todavía no se le esté dando la importancia suficiente” a la posibilidad de que “en el entorno del 30% de los uruguayos puedan volver a jubilarse a los 60 años”.

Asimismo, Pereira puntualizó que con el horizonte de llegar a la sociedad con los logros de gestión y la escucha de las necesidades ya se viene llevando adelante “El FA te escucha”, que “tiene como objetivo recorrer durante tres años 307 localidades para hablar con 2.000 organizaciones sociales”. Puntualizó que con eso se pretende “explicitar en cada departamento cuáles son las cosas que se hicieron en términos de infancia, en términos de empleo, en términos de desarrollo productivo, en términos de obras de infraestructura, porque eso cambia la vida de las personas”.

En referencia concreta a los frenteamplistas, Pereira señaló en una rueda de prensa: “Nos gustaría que analizaran el programa del Frente Amplio y luego lo constataran con los avances que hay en cada uno de los compromisos que hemos asumido, para ver que tenemos un alto nivel de cumplimiento”. Más allá de eso, el presidente de la coalición de izquierda puntualizó que “siempre falta”, en referencia a problemáticas como la situación de calle y la de los niños por debajo de la línea de la pobreza.

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