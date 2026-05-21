Desde hace algunas semanas la gestión del gobierno encabezado por Yamandú Orsi está arriba de la mesa y encendieron las alarmas en el Ejecutivo y en el Frente Amplio. Las cifras presentadas en los últimos días por las consultoras Equipos y Factum muestran un crecimiento de la desaprobación del gobierno de Yamandú Orsi. En ese marco, el mandatario se refirió por primera vez al tema el martes y señaló que dará “explicaciones” cuando “analice y tenga un correcto diagnóstico” de esta información que llega a través de las mediciones de opinión. Reconoció que este tipo de datos son algo “a tener en cuenta” y subrayó que representan una “luz anaranjada”.
Aprobación del gobierno
"Probablemente" no se esté "haciendo buena gestión política" de los avances, dijo Pereira
El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que no hay que gobernar “en base a encuestas”, sino apuntar a “decisiones que son de fondo”.