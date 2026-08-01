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Política

El legado de Seregni volvió a unir al Frente Amplio en un nuevo aniversario de su fallecimiento

El Frente Amplio, Mario Bergara, Carolina Cosse, Blanca Rodríguez y distintos sectores de la coalición recordaron al fundador del Frente Amplio.

Recordaron a Líber Seregni a 22 años de su muerte.

Recordaron a Líber Seregni a 22 años de su muerte.

 Facebook Mauro Álvarez
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Por Redacción Caras y Caretas

A 22 años del fallecimiento de Líber Seregni, dirigentes y sectores del Frente Amplio evocaron este 31 de julio la figura de quien fuera fundador y primer presidente de la coalición de izquierda, resaltando la vigencia de su pensamiento y de los valores que marcaron su trayectoria política.

Desde las redes oficiales, el Frente Amplio recordó que "cada 31 de julio recordamos un nuevo aniversario del fallecimiento de Líber Seregni, General del Pueblo", y sostuvo que "su legado y su ejemplo siguen vivos en cada compañera y compañero que milita por un Uruguay más justo".

Mario Bergara recordó su legado

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que "reivindicar su legado es cada vez más imprescindible" y destacó que Seregni representa "unidad, ética, responsabilidad democrática y mirada larga para construir el futuro". En ese sentido, señaló que honrar su memoria implica "seguir trabajando por un Frente Amplio unido y por un Uruguay más justo".

También la Asamblea Izquierda Republicana rindió homenaje al histórico dirigente, al definirlo como "líder y primer presidente del Frente Amplio" y destacar que "su ejemplo de vida y de liderazgo es un faro para forjar el porvenir".

La vicepresidenta, Carolina Cosse, por su parte, recordó una de las frases más emblemáticas de Seregni: "El Frente Amplio es una necesidad popular y colectiva del Uruguay". En su mensaje sostuvo que, a más de dos décadas de su fallecimiento, la vigencia de ese concepto se refleja en la convicción de que "lo mejor que tiene el Frente Amplio es su pueblo".

Otra de las dirigentes que recordó la figura de Seregni fue la senadora Blanca Rodríguez quien compartió una reflexión del líder frenteamplista sobre la importancia de actuar con responsabilidad política. "Importa por sobre todas las cosas, la mañana siguiente. Todas nuestras decisiones deben estar pensadas, calculadas y jugadas con la responsabilidad, por sobre todo de la mañana siguiente", escribió, recordando una intervención de Seregni.

Líber Seregni falleció el 31 de julio de 2004, a los 87 años. Fundador del Frente Amplio en 1971, fue su primer presidente y una de las figuras políticas más influyentes de la historia reciente del Uruguay. Su papel en la construcción de la coalición de izquierda, su defensa de las instituciones democráticas y su prédica por la unidad continúan siendo reivindicados por la fuerza política como parte central de su identidad.

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