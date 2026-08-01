El legado de Seregni volvió a unir al Frente Amplio en un nuevo aniversario de su fallecimiento

También la Asamblea Izquierda Republicana rindió homenaje al histórico dirigente, al definirlo como "líder y primer presidente del Frente Amplio" y destacar que "su ejemplo de vida y de liderazgo es un faro para forjar el porvenir".

La vicepresidenta, Carolina Cosse, por su parte, recordó una de las frases más emblemáticas de Seregni: "El Frente Amplio es una necesidad popular y colectiva del Uruguay". En su mensaje sostuvo que, a más de dos décadas de su fallecimiento, la vigencia de ese concepto se refleja en la convicción de que "lo mejor que tiene el Frente Amplio es su pueblo".

Otra de las dirigentes que recordó la figura de Seregni fue la senadora Blanca Rodríguez quien compartió una reflexión del líder frenteamplista sobre la importancia de actuar con responsabilidad política. "Importa por sobre todas las cosas, la mañana siguiente. Todas nuestras decisiones deben estar pensadas, calculadas y jugadas con la responsabilidad, por sobre todo de la mañana siguiente", escribió, recordando una intervención de Seregni.

Líber Seregni falleció el 31 de julio de 2004, a los 87 años. Fundador del Frente Amplio en 1971, fue su primer presidente y una de las figuras políticas más influyentes de la historia reciente del Uruguay. Su papel en la construcción de la coalición de izquierda, su defensa de las instituciones democráticas y su prédica por la unidad continúan siendo reivindicados por la fuerza política como parte central de su identidad.