El gobierno designó a la psicóloga Mariana Risso como coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, según informó la diaria y confirmó Caras y Caretas con la nueva jerarca. El sector funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, encabezada por Iliana da Silva.
nueva designación
Mariana Risso asumirá la coordinación de Pasado Reciente en Presidencia
La psicóloga Mariana Risso, especializada en derechos humanos y atención a víctimas, estará al frente del área dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.