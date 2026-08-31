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Política Mariana Risso | trayectoria |

nueva designación

Mariana Risso asumirá la coordinación de Pasado Reciente en Presidencia

La psicóloga Mariana Risso, especializada en derechos humanos y atención a víctimas, estará al frente del área dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.

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Mariana Risso. 

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Por Redacción de Caras y Caretas

El gobierno designó a la psicóloga Mariana Risso como coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, según informó la diaria y confirmó Caras y Caretas con la nueva jerarca. El sector funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, encabezada por Iliana da Silva.

Trayectoria de Risso

Risso es psicóloga y cuenta con especialización en derechos humanos, atención a víctimas y salud mental. Además, desarrolla tareas de investigación en el proyecto Plan Cóndor y coordina el proyecto independiente Sitios de Memoria de Uruguay.

También ha participado en la publicación de libros y artículos vinculados a la memoria histórica.

Su trayectoria está además vinculada personalmente con la historia reciente del país. Es hija de Pedro Risso y Lidia Fernández, ambos detenidos durante la dictadura.

Hasta mediados de agosto, Risso se desempeñó como funcionaria del área de Salud Mental de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

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