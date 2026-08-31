Mariana Risso asumirá la coordinación de Pasado Reciente en Presidencia

El gobierno designó a la psicóloga Mariana Risso como coordinadora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, según informó la diaria y confirmó Caras y Caretas con la nueva jerarca. El sector funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, encabezada por Iliana da Silva.