Caso Fernando Cerimedo: Fiscal de Bolivia advierte consecuencias para quienes interfieran la investigación

Las tres causas judiciales que enfrenta Cerimedo
El Ministerio Público ratificó que actualmente existen tres procedimientos penales abiertos en territorio boliviano contra quien fuera consejero del mandatario Rodrigo Paz:
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Tentativa de feminicidio: Es la causa por la que actualmente cumple prisión preventiva en el centro penitenciario de Palmasola, tras la denuncia interpuesta por su expareja, Nadia Beller.
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Violencia familiar: Proceso en el cual el imputado ya prestó su declaración informativa formal desde prisión junto a su equipo de defensa técnica.
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Enriquecimiento ilícito: Causa penal que cuenta con una orden de aprehensión activa y bajo la cual la Fiscalía ha ejecutado múltiples allanamientos a propiedades vinculadas al empresario.
Tensiones con el entorno presidencial
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito cobra especial relevancia política tras las declaraciones de Nadia Beller, quien catalogó a Cerimedo como un "presidente en las sombras" y denunció supuestas negociaciones irregulares relacionadas con oro y combustible que involucrarían al mandatario Rodrigo Paz y a su círculo cercano.
Ante este panorama, el Fiscal General reiteró que la institución mantendrá un monitoreo permanente sobre la actuación de las fiscalías departamentales para asegurar el avance irrestricto de los procesos.