Caso Fernando Cerimedo: Fiscal de Bolivia advierte consecuencias para quienes interfieran la investigación

La máxima autoridad del Ministerio Público enfatizó la plena autonomía de los fiscales a cargo del caso, asegurando que contarán con las garantías necesarias para cumplir su labor sin amedrentamientos. "Nada nos va a parar para investigar este hecho. Somos independientes y valientes para llevar adelante esta investigación como cualquiera que haya dentro del territorio nacional", remarcó.