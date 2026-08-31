Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Fernando Cerimedo | Bolivia | fiscal

Caso Fernando Cerimedo: Fiscal de Bolivia advierte consecuencias para quienes interfieran la investigación

La Fiscalía General de Bolivia advierte represalias a funcionarios que obstaculicen la causa contra Cerimedo y confirma tres procesos en su contra.

Cerimedo, promovió a Milei y está preso en Bolivia.

Cerimedo, promovió a Milei y está preso en Bolivia.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

En un contundente pronunciamiento público, el Fiscal General del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, lanzó un severo aviso a empleados gubernamentales e integrantes de diversas instituciones públicas que intenten obstaculizar o fiscalizar indebidamente el avance de las investigaciones contra el ciudadano argentino Fernando Cerimedo.

"Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia, que se atengan a las consecuencias", aseveró Mariaca durante una conferencia de prensa.

La máxima autoridad del Ministerio Público enfatizó la plena autonomía de los fiscales a cargo del caso, asegurando que contarán con las garantías necesarias para cumplir su labor sin amedrentamientos. "Nada nos va a parar para investigar este hecho. Somos independientes y valientes para llevar adelante esta investigación como cualquiera que haya dentro del territorio nacional", remarcó.

Las tres causas judiciales que enfrenta Cerimedo

El Ministerio Público ratificó que actualmente existen tres procedimientos penales abiertos en territorio boliviano contra quien fuera consejero del mandatario Rodrigo Paz:

  • Tentativa de feminicidio: Es la causa por la que actualmente cumple prisión preventiva en el centro penitenciario de Palmasola, tras la denuncia interpuesta por su expareja, Nadia Beller.

  • Violencia familiar: Proceso en el cual el imputado ya prestó su declaración informativa formal desde prisión junto a su equipo de defensa técnica.

  • Enriquecimiento ilícito: Causa penal que cuenta con una orden de aprehensión activa y bajo la cual la Fiscalía ha ejecutado múltiples allanamientos a propiedades vinculadas al empresario.

Tensiones con el entorno presidencial

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito cobra especial relevancia política tras las declaraciones de Nadia Beller, quien catalogó a Cerimedo como un "presidente en las sombras" y denunció supuestas negociaciones irregulares relacionadas con oro y combustible que involucrarían al mandatario Rodrigo Paz y a su círculo cercano.

Ante este panorama, el Fiscal General reiteró que la institución mantendrá un monitoreo permanente sobre la actuación de las fiscalías departamentales para asegurar el avance irrestricto de los procesos.

Temas

Te puede interesar