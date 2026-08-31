BPS anuncia novedades claves para setiembre: calendario de pagos, devolución Fonasa y préstamos

Trabajadores: Ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales .

Ingresos promedio mensuales superiores a . Jubilados o pensionistas: Ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

¿Cómo consultar?

Con Usuario Personal BPS: Quienes posean usuario personal podrán acceder anticipadamente al detalle completo del cálculo y el monto exacto de su devolución a través del servicio en línea Consultar detalle de devolución Fonasa. Además, recibirán su recibo directamente por correo electrónico.

Quienes posean usuario personal podrán acceder anticipadamente al detalle completo del cálculo y el monto exacto de su devolución a través del servicio en línea Consultar detalle de devolución Fonasa. Además, recibirán su recibo directamente por correo electrónico. Sin Usuario Personal: A partir de la fecha de habilitación, se podrá consultar de forma rápida si se está comprendido o no a través de la web del BPS, por teléfono al 0800 2016 o mediante el asistente de WhatsApp en el 092 36 62 72.

Se recuerda a la población que el cobro se podrá canalizar mediante depósito en cuenta bancaria o billeteras electrónicas habilitadas (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) si se realiza la opción en las instituciones financieras correspondientes, o en efectivo en las redes de cobranza descentralizadas de todo el país (Abitab, Redpagos, Anda, supermercados El Dorado) y la sede de Montevideo.

Histórico alivio financiero: Rebaja de tasas en Préstamos Sociales y Plan de Refinanciación

En línea con una fuerte política de apoyo social, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, anunció una histórica reducción en las tasas de interés de los préstamos sociales para jubilados y pensionistas, reduciendo significativamente su carga financiera.

Rebaja de tasas de interés: Para créditos en 6 y 12 cuotas , la tasa de interés se redujo en 2,25 puntos porcentuales (los de 6 cuotas bajaron de 21,45% a 16,25% y los de 12 cuotas de 24,25% a 19,25%). Para plazos de 18 y 24 cuotas , la tasa de interés bajó 2,75 puntos porcentuales (reduciéndose de 25,25% a 20,25%).

Salud y Bienestar: La tasa para el financiamiento de tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis tuvo una drástica reducción del 19,5% al 12% , disminuyendo en un 37% el costo total del crédito para estas necesidades de salud fundamentales.

La tasa para el financiamiento de tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis tuvo una drástica reducción del 19,5% al , disminuyendo en un 37% el costo total del crédito para estas necesidades de salud fundamentales. Consolidación y Refinanciación de Deudas: Octubre: Se habilitará un sistema de unificación de deudas para consolidar préstamos vigentes y renovarlos en hasta 24 cuotas (disponible una vez al año). Noviembre: Se iniciará un programa de refinanciación para deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, con la exoneración del 100% de recargos, intereses y moras acumulados . El saldo restante podrá financiarse en hasta 36 cuotas a la mitad de la tasa vigente. Adicionalmente, se dispondrán tasas diferenciales para pasivos de menores ingresos por un plazo de 90 días.



Calendario de pagos de prestaciones para setiembre 2026

El BPS informa que el cronograma de pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondiente al presupuesto de agosto de 2026 comenzará a efectivizarse a partir del próximo miércoles 2 de setiembre.