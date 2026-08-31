BPS anuncia novedades claves para setiembre: calendario de pagos, devolución Fonasa y préstamos

El Banco de Previsión Social (BPS) inicia el mes de setiembre con importantes anuncios que benefician directamente a trabajadores, jubilados y pensionistas de todo el país. Entre las novedades más destacadas se encuentran la confirmación de los topes para la Devolución Fonasa 2026, una histórica rebaja en las tasas de interés de los préstamos sociales y la confirmación del calendario de pagos de pasividades para el mes entrante.
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Devolución Fonasa 2026: ¿Quiénes cobran y cómo consultar?
A partir del próximo 6 de setiembre de 2026, el BPS habilitará el servicio de consulta para que miles de uruguayos puedan verificar si tienen saldo a favor por aportes excedentes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) realizados durante el ejercicio 2025.
Los topes de ingresos mensuales nominales promedio para el año 2025 que determinan si corresponde devolución son:
- Trabajadores: Ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.
- Jubilados o pensionistas: Ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.
¿Cómo consultar?
- Con Usuario Personal BPS: Quienes posean usuario personal podrán acceder anticipadamente al detalle completo del cálculo y el monto exacto de su devolución a través del servicio en línea Consultar detalle de devolución Fonasa. Además, recibirán su recibo directamente por correo electrónico.
- Sin Usuario Personal: A partir de la fecha de habilitación, se podrá consultar de forma rápida si se está comprendido o no a través de la web del BPS, por teléfono al 0800 2016 o mediante el asistente de WhatsApp en el 092 36 62 72.
Se recuerda a la población que el cobro se podrá canalizar mediante depósito en cuenta bancaria o billeteras electrónicas habilitadas (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) si se realiza la opción en las instituciones financieras correspondientes, o en efectivo en las redes de cobranza descentralizadas de todo el país (Abitab, Redpagos, Anda, supermercados El Dorado) y la sede de Montevideo.
Histórico alivio financiero: Rebaja de tasas en Préstamos Sociales y Plan de Refinanciación
En línea con una fuerte política de apoyo social, la presidenta del BPS, Jimena Pardo, anunció una histórica reducción en las tasas de interés de los préstamos sociales para jubilados y pensionistas, reduciendo significativamente su carga financiera.
- Rebaja de tasas de interés:
- Para créditos en 6 y 12 cuotas, la tasa de interés se redujo en 2,25 puntos porcentuales (los de 6 cuotas bajaron de 21,45% a 16,25% y los de 12 cuotas de 24,25% a 19,25%).
- Para plazos de 18 y 24 cuotas, la tasa de interés bajó 2,75 puntos porcentuales (reduciéndose de 25,25% a 20,25%).
- Salud y Bienestar: La tasa para el financiamiento de tratamientos dentales, audífonos, lentes y prótesis tuvo una drástica reducción del 19,5% al 12%, disminuyendo en un 37% el costo total del crédito para estas necesidades de salud fundamentales.
- Consolidación y Refinanciación de Deudas:
- Octubre: Se habilitará un sistema de unificación de deudas para consolidar préstamos vigentes y renovarlos en hasta 24 cuotas (disponible una vez al año).
- Noviembre: Se iniciará un programa de refinanciación para deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, con la exoneración del 100% de recargos, intereses y moras acumulados. El saldo restante podrá financiarse en hasta 36 cuotas a la mitad de la tasa vigente. Adicionalmente, se dispondrán tasas diferenciales para pasivos de menores ingresos por un plazo de 90 días.
Calendario de pagos de prestaciones para setiembre 2026
El BPS informa que el cronograma de pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondiente al presupuesto de agosto de 2026 comenzará a efectivizarse a partir del próximo miércoles 2 de setiembre.
- Depósitos en cuentas (Bancos y Dinero Electrónico): Los pagos directos en cuentas bancarias o instrumentos de dinero electrónico se acreditarán de manera automática el 2 de setiembre.
- Cobro Presencial en Montevideo: Se realizarán según el calendario habitual tanto en el Edificio Sede del BPS (Colonia 1851) como en locales de Abitab, Anda o Redpagos de Montevideo desde el 2 de setiembre.
- Cobro Presencial en el Interior: Los beneficiarios deberán concurrir a los locales habilitados (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado) de su respectiva localidad a partir del 2 de setiembre.
- Usuario Personal BPS: Quienes cuenten con usuario web podrán visualizar sus recibos de cobro en línea con 48 horas de anticipación al inicio de los pagos. Aquellas personas interesadas en crear su usuario pueden gestionarlo de forma gratuita presentando su cédula y correo electrónico en cualquiera de los locales de cobranza al momento de cobrar.