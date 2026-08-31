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Política Víctimas de Desapariciones | gobierno |

SIN PACIENCIA

Madres y Familiares habló fuerte y claro: "Es tiempo de que el Estado cumpla"

En el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Madres y Familiares reclamó al Estado que entregue información sobre los 205 desaparecidos. "No estamos pidiendo un gesto simbólico, sino una decisión política concreta”.

Madres y Familiares conmemoró el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En la foto: Karina Tassino.&nbsp;

Madres y Familiares conmemoró el Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En la foto: Karina Tassino. 

 Diego Lafalche / FocoUy
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La actividad contó con las intervenciones de las licenciadas en Ciencias Históricas Magdalena Broquetas y Jimena Alonso, y de Karina Tassino —hija de Óscar Tassino, detenido desaparecido por la dictadura en 1977—quien estuvo a cargo de la lectura de la proclama por parte de Madres y Familiares.

Durante su oratoria, Tassino destacó que la conmemoración "es el resultado de una larga conquista de las asociaciones de madres y familiares nucleadas en Fedefam [Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos] que desde los años 80 reclamamos no solamente una fecha, sino también una categoría capaz de nombrar esa situación tan particular en la que se encontraban y aún se encuentran nuestros seres queridos”, expresó.

También afirmó que todavía existen elementos que pueden aportar información sobre el destino de las personas desaparecidas y que “existen personas que saben”. De acuerdo a sus palabras, “la desaparición no fue casual, fue una práctica estatal realizada orgánicamente por las Fuerzas Armadas, y su responsabilidad permanece mientras no haya respuestas”.

"Ningún gobierno ha dado la orden"

Además, recordó que actualmente son 205 las personas detenidas desaparecidas, lo que “evidencia cuánto resta por conocer y reafirma una responsabilidad ineludible del Estado”.

“Ya no es tiempo de pedir paciencia ni de administrar lentamente las respuestas. Es momento de que el Estado cumpla. Hasta hoy ningún gobierno ha dado la orden que seguimos exigiendo: que el presidente de la República instruya a las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que posean sobre el destino y el paradero de nuestros familiares. No estamos pidiendo un gesto simbólico, sino una decisión política, concreta”, sentenció Tassino.

El evento contó con la presentación de la cantautora Camila Ferrari, quien abrió la actividad, y cerró con el espectáculo de los músicos Pablo Riquero, Daro Riquero y Mario Carrero.

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