Madres y Familiares habló fuerte y claro: "Es tiempo de que el Estado cumpla"

También afirmó que todavía existen elementos que pueden aportar información sobre el destino de las personas desaparecidas y que “existen personas que saben”. De acuerdo a sus palabras, “la desaparición no fue casual, fue una práctica estatal realizada orgánicamente por las Fuerzas Armadas, y su responsabilidad permanece mientras no haya respuestas”.

"Ningún gobierno ha dado la orden"

Además, recordó que actualmente son 205 las personas detenidas desaparecidas, lo que “evidencia cuánto resta por conocer y reafirma una responsabilidad ineludible del Estado”.

“Ya no es tiempo de pedir paciencia ni de administrar lentamente las respuestas. Es momento de que el Estado cumpla. Hasta hoy ningún gobierno ha dado la orden que seguimos exigiendo: que el presidente de la República instruya a las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que posean sobre el destino y el paradero de nuestros familiares. No estamos pidiendo un gesto simbólico, sino una decisión política, concreta”, sentenció Tassino.

El evento contó con la presentación de la cantautora Camila Ferrari, quien abrió la actividad, y cerró con el espectáculo de los músicos Pablo Riquero, Daro Riquero y Mario Carrero.