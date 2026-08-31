Brenta acusó a Salle de ser "cómplice de la dictadura" y de un uso "casta" de la política

"Fue un servidor de la dictadura, un cómplice de sus crímenes desde la fiscalía", aseveró Brenta en la plataforma social. Asimismo, acusó a Salle de manipular a "gente ingenua" y de contradicción respecto a sus posturas contra la clase política: "Se quedó con el dinero de los votos y los sueldos de él y su hija. El mejor ejemplo de la casta que vive de todos en Punta Gorda".

Emplazamiento a la Justicia

El senador del Frente Amplio criticó además el accionar parlamentario y público del diputado durante el último año, afirmando que "no ha hecho más que papelones" y que "no ha denunciado nunca al poder real", al tiempo que sostuvo que Salle y su entorno familiar solo han buscado el beneficio económico propio a través de la política.

Finalmente, Brenta desafió al diputado a presentar pruebas formales ante los tribunales correspondientes en caso de sostener sus acusaciones de irregularidades contra el gobierno: "Si tiene denuncias de corrupción usted sabe bien dónde queda la fiscalía. Vaya y denuncie".