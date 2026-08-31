Brenta acusó a Salle de ser "cómplice de la dictadura" y de un uso "casta" de la política

Las tensiones en el espectro político nacional sumaron un nuevo y picante capítulo en la red social X (antes Twitter). El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, lanzó una durísima respuesta contra el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, luego de que este último cargara públicamente contra el oficialismo y otras colectividades políticas.
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El cruce se desencadenó tras una publicación en la que Salle increpó a Cabildo Abierto exigiéndole disculpas por haber dado "los votos a este gobierno corrupto y vende patria".
Acusaciones sobre el pasado y "uso de la casta"
En respuesta a los dichos del legislador de Identidad Soberana, el senador Brenta rechazó enfáticamente las acusaciones y apuntó de forma directa al origen de la carrera de Salle en el sistema judicial, asegurando que "ingresó a la fiscalía en plena dictadura de la mano de fiscales afines a la misma".
"Fue un servidor de la dictadura, un cómplice de sus crímenes desde la fiscalía", aseveró Brenta en la plataforma social. Asimismo, acusó a Salle de manipular a "gente ingenua" y de contradicción respecto a sus posturas contra la clase política: "Se quedó con el dinero de los votos y los sueldos de él y su hija. El mejor ejemplo de la casta que vive de todos en Punta Gorda".
Emplazamiento a la Justicia
El senador del Frente Amplio criticó además el accionar parlamentario y público del diputado durante el último año, afirmando que "no ha hecho más que papelones" y que "no ha denunciado nunca al poder real", al tiempo que sostuvo que Salle y su entorno familiar solo han buscado el beneficio económico propio a través de la política.
Finalmente, Brenta desafió al diputado a presentar pruebas formales ante los tribunales correspondientes en caso de sostener sus acusaciones de irregularidades contra el gobierno: "Si tiene denuncias de corrupción usted sabe bien dónde queda la fiscalía. Vaya y denuncie".