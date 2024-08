Metediera: "En este Batallón hay más cuerpos de desaparecidos"

Este nuevo hallazgo además “confirma que en este Batallón hay más cuerpos de desaparecidos”.

El jerarca comunal también remarcó una crítica al compromiso del Estado nacional: “El Estado tuvo participación en el terrorismo y generó lo que generó… entonces, como Estado hay que dar respuestas que hasta ahora creo que no se han dado”.

Desde el gobierno departamental, agregó, “lo que podemos hacer es esto: acompañar, generar distintos espacios públicos que llamen a la reflexión y a la memoria, como la realización de distintos documentales o como el convenio que hicimos con la Institución Nacional de Derechos Humanos por el que se da una cobertura jurídica para que se pueda seguir trabajando” en este tema.

La característica de las FFAA “ha sido la cobardía y la mentira”

Como ya informó Caras y Caretas, una vez que culminen la visita de Madres y Familiares, los restos del cuerpo hallado serán trasladados al laboratorio para realizar exámenes técnicos correspondientes.

IMG_9468.JPG Foto: Meri Parrado.

Ignacio Errandonea, miembro de Madres y Familiares, dijo a la prensa que se espera que este proceso sea rápido, y que la organización va “a trabajar y a apoyar en lo que podamos para identificar.

No obstante, remarcó Errandonea, en este proceso la calve es la “prudencia”: “No podemos generar expectativa a una familia y resulta que no es”. Además, siguió, se sigue sin saber cuántas personas están enterradas en este Batallón. Esto se debe a que la característica de las Fuerzas Armadas “ha sido la cobardía y la mentira, no tenemos datos”.

“Ahora vamos a tener elecciones”, recordó Errandonea. Entonces “que el gobierno que vaya a asumir, asuma el compromiso de exigir a las Fuerzas Armadas la verdad. Sabemos que la verdad está ahí adentro, que tiene mucha documentación que no la han proporcionado, que es hora de terminar, y basta del chiquitaje, de que yo soy más bueno, vos sos más malo, yo aporté más, yo aporté menos. No conduce a nada. Acá lo que hay que generar es una política de Estado, con acuerdos de todos los partidos políticos”.