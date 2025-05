Bancada de senadores del FA presentó declaración sobre Gaza: "No cabe no pronunciarse"

En esa línea, denunció que la situación humanitaria ya afecta a más de medio millón de personas en condiciones de hambruna, según informes de Naciones Unidas. “Estamos ante una situación que es de tragedia, pero nos parece que se dé una discusión parlamentaria, de mínima, es de alto el ingreso de ayuda humanitaria”, afirmó. Y añadió: "Ante esta tragedia me parece lo que no cabe es no pronunciarse.

Genocidio

Consultado sobre el debate en torno a si los hechos pueden enmarcarse jurídicamente como un genocidio, Andrade señaló que dentro del Frente Amplio ya hubo pronunciamientos al respecto. En su opinión personal, los elementos están presentes: “Hay un informe de la asesora de la ONU Francesca Albanese, ‘Anatomía de un genocidio’, que en términos jurídicos fundamenta de manera muy contundente, y está la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional. Las características del concepto jurídico de genocidio se plasman”.

Aunque el proyecto no utiliza ese término de forma expresa, Andrade remarcó que “hay decenas de declaraciones de representantes del gobierno de Israel planteando la masacre de todo el pueblo. Esto ha sido muy contundente”, y agregó que la declaración elaborada por el FA “condena, pide el ingreso de ayuda humanitaria y se pronuncia con mucha claridad respecto al cese al fuego”.

"No lo dice esta declaración [genocidio] porque lo que planteamos es que no se detenga en esta discusión". No obstante, dijo que, en lo personal, considera que están presentes "todos los componentes que hacen a una limpieza étnica". "Yo denuncio un genocidio en Gaza, de manera clara, en lo personal", sentenció.