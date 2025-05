Peñarol: los posibles rivales en octavos y los 5 refuerzos para la Copa

Pero lamento: “Para el gran objetivo que tenemos que es llegar al Mundial de Clubes dentro de cuatro años, el triunfo hubiera sido importante, también los 330 mil dólares por el triunfo”.

Los 5 refuerzos de Ruglio

Al referirse al próximo período de pases, Ruglio, comentó: “Apenas terminado el Intermedio trataremos de concretar lo antes posible la llegada de esos refuerzos para tener la mayor cantidad de días posible de junio y julio. La idea es aprontar el inicio del Clausura y octavos de final de Libertadores lo más armados posibles”.

“Son cinco retoques que nos van a dar el salto de calidad y hay que intentar embocar las cinco balas que tenemos”, mencionó.

Uno de los nombres que se maneja es el de Fernando Muslera, y el presidente dijo al respecto: “Es un gran arquero, hizo una estupenda carrera en Turquía y ya le desee un gran viaje rumbo a Uruguay porque se que extraña mucho a su familia”.

Otros nombres que se manejan son los de Matías Arezo y Jonathan Rodríguez. Habrá que ver como se maneja la directiva aurinegra en las próximas semanas.

Aguirre se molestó con Novick

El técnico de Peñarol también habló sobre la posible contratación de Fernando Muslera, luego de que el dirigente Edgardo Novick dijo a El Espectador Deportes que el director técnico pidió la contratación del arquero y que ya habló del tema con Guillermo de Amores y Martín Campaña.

Consultado al respecto, el director técnico fue muy claro: “Las charlas para mí son privadas y no para andar contándolas a la prensa. Tengo mucho respeto por mis jugadores. No hablo de jugadores que no han llegado ni de posibilidades porque no es lo adecuado”.