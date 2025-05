Vienen por el Diente López y el jugador habría tomado una decisión

Entre idas y vueltas, conversaciones entre varios actores, el técnico prefirió dar un paso al costado. Pero entre tanta cosa, Lasarte seguía siendo el entrenador en ese momento. Para Lasarte cada partido fue un exámen, en el cual en alguno momentos no importaba si se jugaba bien, sino que solo importaba el resultado.

La situación era de mecha corta, en algún momento iba a explotar y explotó en el peor momento. A dos días del comienzo de la Copa Libertadores, Nacional anunció el despido de Martin Lasarte y su cuerpo técnico. Rápidamente Nacional anunció a Martín Ligüera para preparar y llevar el equipo a Colombia para debutar en la Copa Libertadores. El resultado fue el esperado, Nacional cayó feo ante Atlético Nacionala por 3 a 0.

A los pocos días Nacional jugaba otra vez por Copa pero esta vez en casa frente a Bahía. Entre tantos nombres, entre idas y vueltas, Jadson Viera era el nombre elegido, pero el exjugador de Nacional prefirió cumplir con su contrato en Boston River y le dijo que no a Nacional. Los días pasaban, la segunda fecha de la Copa se acercaba y ahí llegó Pablo Peirano. Con dos días de trabajo, puso un equipo frente a Bahía de local, con una línea de 5 que en ese momento nadie entendió. En ese segundo partido, Nacional ya hipotecaba una parte importante del torneo continental. Con el pasar de las semanas, Campeonato Uruguayo en disputa y con partido por Libertadores cada 10 o 20 días, Peirano trató de armar un planteamiento y un equipo para competir a dos frentes. En el Uruguayo logró remontar varias pocisiones y llegó al final del Apertura con chances de campeonar, pero como era lógico no se le dio.

En la Copa Libertadores, a pesar de los buenos resultados obtenidos como visitante en Brasil, tenía que hacerse fuerte de local y eso no lo pudo lograr. Una fecha antes de terminar la primera ronda, los tricolores ya se habían despedido de la Libertadores y no dependían de sí mismo para llegar a la Sudamericana, por lo cual en la última jornada se terminó quedando afuera de toda competencia internacional.

Los viejos dirigentes siempre dicen que el período de pases es donde se empiezan a ganar campeonatos y esta vez, con todo lo sucedido con el entrenador, ya había perdido el Apertura y la posibilidad de avenzar en la Libertadores antes de comenzar.

Ahora no hay excusas. No hay copas ianternacionales, no hay cambio de entrenador y a Nacional lo que le queda es ganar el Campeonato Uruguayo, algo que no logra hace 3 tempordas. Es una obligación y los hinchas se lo hacen saber.

Vienen por el Diente

Que Nicolás López es el mejor jugador de Nacional y uno de los mejores del fútbol uruguayo no es ninguna novedad y más allá de que Nacional se haya quedado sin actividad internacional, este concepto no cambia. Es que así lo marcan los números del Diente. Los 11 goles en el año marcan que el delantero tricolor es el jugador uruguayo con más goles en todo el mundo.

Defendiendo a Naional, López jugó 64 partidos oficiales y convirtió 37 goles entre su primera, segunda y tercera etapa en el club hasta la actualidad.

Más allá de los altibajos del futbolista, varios equipos del continente se han fijado en el Diente López. Uno de ellos es Fluminense de Brasil, que le acercó una oferta que es por el doble de su salario actual para llevárselo a jugar el Mundial de Clubes.

La intención de los brasileños quedó de manifiesto a través de una propuesta que dificilmente se termine ejecutando porque el deseo del Diente es seguir en Nacional. De todas maneras, tiene estipulado en su contrato una cláusula de salida de US$ 1.000.000 para junio de 2025 y 2026 y otra de US$ 500.000 que se puede activar en caso de que quiera salir en enero.

Un mes atrás, hubo otro equipo brasileño que demostró interés por él y fue el Internacional de Porto Alegre.

A sus 31 años, ya asentado en Uruguay y con la mira puesta en seguir mejorando sus marcas, el jugador rechazaría la oferta del conjunto norteño y seguiría en Nacional.