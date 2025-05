OSE: las aguas residuales del clientelismo político

Posiblemente todo el debate político y jurídico sobre el proyecto Neptuno invisibilizó por un tiempo el funcionamiento de estas cooperativas. En el año 2012 OSE, a través de su área social, trabajaba en la regularización del servicio en los asentamientos realizando tareas comerciales, inspectivas y sociales, y en el 2013 empezaron las tareas operativas. En 2012 el 8 % del personal era tercerizado y en el año 2020 solo un 17 % del mismo eran genuinos (funcionarios de OSE), siendo un 18 % tercerizados, un 3 % zafrales, otro 3 % pasantes, otro 3 % de programas sociales y el 50 % de cooperativas sociales, básicamente del MIDES.

El área articula institucionalmente con dicho ministerio, pero además con los municipios, las intendencias, el PIAI, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la OPP y la INACOOP. Los trabajos se llevan adelante conjuntamente con los asentamientos en los planes de realojo del Plan Juntos y complejos habitacionales en situación de vulnerabilidad. Al 2021, esa área de OSE regularizó 35.442 hogares, alcanzando a 232.562 personas. Al 2021, los clientes del área social son 43.727 en un crecimiento constante desde el año 2012, cuando eran 15.822.

Con el cambio de gobierno y la designación del nuevo directorio, se realiza una reestructura del área social en el año 2020. Dependiendo de la gerencia, se crean dos jefaturas: una operativa, a cargo de Sebastián Porto y, dependiendo de ella, el área de lectura y notificación a cargo de Pablo Diccea. Esta separación en las jefaturas tuvo cierta resistencia, pero fue finalmente impuesta e impulsada por el asesor del presidente del organismo Raúl Montero, Guillermo Dati. Según el informe en poder de Caras y Caretas, Dati no solo impulsó esas reestructuras, sino que a partir de agosto del 2021 empezó a intervenir directamente en los trabajos diarios de las cooperativas y de los funcionarios del área.

En setiembre del 2020 se amplían en 15 personas dos de las cuatro cooperativas del MIDES que trabajan para OSE a instancias de Dati, que en julio de ese mismo año solicitó que no se le renueve el contrato a la cooperativa La Alborada, una quinta cooperativa que realizaba trabajos.

Según la denuncia, desde el año 2014 Pablo Diccea utilizaba el mecanismo de tercerizaciones y cooperativas para enviar currículums de familiares y conocidos, y así habría conseguido que se contrate a al menos dos familiares, cuatro conocidos y a su pareja. Una investigación administrativa revocó alguno de esos contratos pero, según el informe, sin consecuencias para Diccea.

Las cooperativas sociales deben integrarse en un 75 % con gente que vive en contexto vulnerable. Según la denuncia, algunas de las personas a las que se les había revocado el contrato y habían sido propuestas por Diccea volvieron a ingresar, pero ahora como integrantes de las cooperativas, y no hay certeza de que cumplan con el requisito de ocupar la franja social del 75 %. No solo ingresaban, sino que se exigía que se les dieran cargos de mayor ingreso adquisitivo, amenazando, de no cumplirse este requisito, con eliminar las jornadas de los días sábados. Según la denuncia, esta situación empeoró con el cambio de gobierno del 2020.

Según las resoluciones 13/2020 y 14/2020, ambas del 15 de setiembre del año 2020, se realizó un gasto de $4.610.977 cada una para ingresar personal a las cooperativas sin un informe previo de vulnerabilidad por parte del MIDES o INACOOP. Los ingresos de unas 30 personas se produjeron en dos cooperativas sociales: “Unidos para avanzar” y “Abbe Pierre”. Una de las personas incorporadas a la cooperativa “Unidos para avanzar”, María Eugenia Marchioro, trabaja como secretaria de Dati. Muchos de los ingresados son notorios y notorias militantes del Partido Nacional, y el informe trae como respaldo las fotos de algunos de ellos en una actividad con Jorge Larrañaga o integrando listas como la 6262 del floridense Guillermo López, ex intendente de Florida.

Denuncias renovadas en el 2023

“OSE: ‘Lluvia’ de ingresos a dedo en cooperativas sociales”, así titulábamos la nota de enero del 2023. El directorio presidido por Raúl Montero por mayoría de sus integrantes de OSE archivó la denuncia que difundieran Caras y Caretas y Búsqueda en su momento sobre el ingreso de militantes blancos a las cooperativas de OSE, pero el representante de la oposición, Edgardo Ortuño, pidió su ampliación.

Según nuestras fuentes, militantes de las listas 22404 de Montevideo, de la 404 de Aire Fresco y de la 1880 Avanza de Juan Sartori ingresaron a algunas de las cooperativas sociales del Ministerio de Desarrollo Social en contrato con OSE. En el artículo aludido se puede apreciar una foto de la lista con los nombres de los militantes contratados.

Estas cooperativas, a las que se agrega "Nuevo Comienzo", son las encargadas de realizar los trabajos del organismo en los asentamientos irregulares y, por las características que debe tener el personal a contratar en función de ser una cooperativa social, se ha convertido en una fuente de clientelismo.

En el reparto de "los cupos" de personal a ingresar, que se amplió a 15 personas, 10 corresponden a los militantes nacionalistas, y en la medida que hay 4 cooperativas, se espera el ingreso de por los menos 40 personas.

Agosto del 2023

El senador Daniel Caggiani denunció en ese año que se dio a conocer en redes sociales un audio en el que se deja constancia de clientelismo político en oficinas de OSE por medio de una cooperativa social, y se denunció que "se trata de decenas de militantes blancos contratados de forma directa". Caggiani recordó que por dicho tema se realizó un pedido de informes que al momento no ha sido contestado.

La nueva denuncia aportó un nuevo elemento al ingreso de militantes a las cooperativas: "Nosotros recibimos denuncias de ingreso indebido de contratación directa de funcionarios con salarios por encima de lo que está permitido para los trabajadores que integran un operativo social, mediante la contratación directa por cooperativas sociales. Además, no realizarían trabajos de la cooperativa social, sino que ingresarían en trabajos administrativos o incluso como directores", aclaró Caggiani.

2025: agua desbordada

Las denuncias se vuelven a renovar y el pasaje del tiempo ha permitido que se consoliden algunas prácticas. Por ejemplo, las nuevas denuncias hablan de una cooperativa denominada “Vamos” integrada mayoritariamente por integrantes de un mismo núcleo familiar con cargos que perciben ingresos de 70 mil pesos, ocupando la dirección de la cooperativa.

Las denuncias también hacen al clásico marcado de tarjeta al ingreso y salida del trabajo para realizar tareas en otros empleos en horarios laborales.

Sobre los fines del contrato y del gobierno de Lacalle Pou, en enero algunos integrantes de una cooperativa “ingresaban” como nuevos contratos a otra cooperativa para seguir trabajando.

Esta modalidad se realizó entre las cooperativas Nuevo Comienzo, Creta y Vamos, y algunas en el interior del país. Además, el número de integrantes de las cooperativas va desde 25 a 50 personas con los mismos criterios de selección de personal.

Los denunciantes expresan que no queda claro quiénes deben llevar adelante el control de estas cooperativas que, de una u otra forma, responden a OSE, INACOOP y el MIDES. Caras y Caretas se comunicó con autoridades de MIDES y de OSE, quienes hasta el momento dijeron estar al tanto de la situación.

El Audio

El periodista Eduardo Preve divulgó en agosto del 2023 la denuncia acompañada de un audio, que data de este mes, donde un secretario de la cooperativa social de OSE amenaza a un funcionario alegando que él mismo está "acomodado". "Usted está trabajando ahí en la oficina por acomodo político, pero así como se lo acomoda, así se lo puede sacar. Ese es el trato que yo tengo con la gente de arriba", amenaza el secretario, y agrega: "Es bien clarito, si le parece que estoy mal, lo hablamos personalmente".

En el audio divulgado por el periodista en agosto del 2023 harían referencia a que el militante habría actuado por su cuenta y que ya "estaba avisado". "Yo no quiero complicaciones, quiero que estén bien claras las cosas. Creo que usted ya fue avisado por cierto comentario que usted hacía ahí; creo que fue avisado, por lo menos fue lo que me comunicaron a mí. Las cooperativas tomamos las medidas como nos parecen correctas a nosotros, quiero que eso le quede claro. Solamente con pedir autorización a OSE pasando por encima de la cooperativa, usted está equivocado y las medidas que nosotros tomamos son dentro de la cooperativa, a usted le guste o no le guste", dice en el audio.