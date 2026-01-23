Nacho Alonso viajará a China junto a Orsi a buscar inversores para la remodelación del Estadio Centenario

GW2INPTXEAE89eT

Las obras en el Estadio Centenario están previstas a partir de 2027, pero todavía no está definido qué magnitud tendrán, ni el monto de inversión total. No obstante Alonso auguró que será una cifra “alcanzable”.

El presidente de la AUF aseveró que el mercado de infraestructuras deportivas está desarrollado y comentó que la asociación ya recibió el interés de algunos operadores.

“Hemos conversado sobre este del Mundial del 30; la gira a China, lo que va a ser la final de la Copa Libertadores en Uruguay en 2026, que es muy importante. Está perfilada para venir acá el 28 de noviembre. Es un gran hito”, remarcó Alonso tras reunirse con Orsi en Torre Ejecutiva.