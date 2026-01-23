El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se reunió este viernes con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva para afinar detalles de un viaje que harán juntos en los próximos días, puesto que Alonso será parte de la delegación que acompañará al mandatario en su visita oficial a China a principios de febrero.
Viaje de negocios
Nacho Alonso viajará a China junto a Orsi a buscar inversores para la remodelación del Estadio Centenario
El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, integrará la delegación que acompañará al presidente Yamandú Orsi en su visita oficial a China a principios de febrero.