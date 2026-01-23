Hacete socio para acceder a este contenido

Viaje de negocios

Nacho Alonso viajará a China junto a Orsi a buscar inversores para la remodelación del Estadio Centenario

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, integrará la delegación que acompañará al presidente Yamandú Orsi en su visita oficial a China a principios de febrero.

Ignacio Alonso viaja a China a buscar inversores para el Estadio Centenario.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se reunió este viernes con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva para afinar detalles de un viaje que harán juntos en los próximos días, puesto que Alonso será parte de la delegación que acompañará al mandatario en su visita oficial a China a principios de febrero.

Alonso viaja a China pensando en el Mundial 2030

El Estadio Centenario y el Mundial 2030 es una centralidad en la relación del gobierno con el fútbol porque ambos integran la organización de ese evento; tenemos ese aspecto a trabajar en común. Hay interesados en China que han participado en la construcción y remodelación de algunos estadios. Ahí hay una interesante alternativa para poner arriba de la mesa”, sostuvo Alonso en rueda de prensa tras el encuentro.

En ese sentido, Alonso destacó que China dejó un “legado” en Centroamérica.

Las obras en el Estadio Centenario están previstas a partir de 2027, pero todavía no está definido qué magnitud tendrán, ni el monto de inversión total. No obstante Alonso auguró que será una cifra “alcanzable”.

El presidente de la AUF aseveró que el mercado de infraestructuras deportivas está desarrollado y comentó que la asociación ya recibió el interés de algunos operadores.

“Hemos conversado sobre este del Mundial del 30; la gira a China, lo que va a ser la final de la Copa Libertadores en Uruguay en 2026, que es muy importante. Está perfilada para venir acá el 28 de noviembre. Es un gran hito”, remarcó Alonso tras reunirse con Orsi en Torre Ejecutiva.

