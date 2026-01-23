Ministerio del Interior informó detalles sobre accidente de tránsito protagonizado por Carlos Negro

Entre los procedimientos realizados se incluyeron las pericias técnicas del caso, así como los controles habituales a los conductores involucrados. Según informó el Ministerio, al ministro se le practicó una espirometría, cuyo resultado fue negativo. Asimismo, se procedió al control de la documentación exigida por la normativa vigente.

Libreta de conducir vencida

Durante ese control, el funcionario policial interviniente constató que la libreta de conducir del ministro se encontraba vencida. Ante esta situación, se aplicó la multa correspondiente, tal como prevé la reglamentación. El Ministerio remarcó que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos habituales y sin excepciones.

En paralelo, el ministro Carlos Negro brindó declaraciones a Montevideo Portal, en las que explicó su versión de lo sucedido. Según relató, al llegar a un cruce señalizado con un cartel de Pare, detuvo el vehículo y, al no advertir la aproximación de otros vehículos, avanzó. En ese momento, indicó, apareció una moto conducida por un joven de 25 años, produciéndose la colisión.

En esas declaraciones, el ministro reconoció que tenía la libreta de conducir vencida y señaló que no se había percatado de esa situación, ya que, según explicó, el documento se le había vencido pocas semanas atrás. También indicó que la moto involucrada no contaba con permiso de circulación y que su conductor no llevaba casco al momento del siniestro.

Estado de salud del motociclista

Respecto al estado de salud del motociclista, el ministro manifestó que el joven se encuentra internado y que sufrió varias lesiones, y agregó que se estaba a la espera del parte médico para conocer su evolución. En cuanto a las actuaciones posteriores, sostuvo que el caso quedó a disposición de la Fiscalía, que será la encargada de determinar los pasos a seguir.

El Ministerio del Interior informó finalmente que, como parte de las actuaciones policiales, se realizaron las comunicaciones pertinentes a las autoridades competentes, quedando todo el procedimiento documentado conforme a la normativa vigente.