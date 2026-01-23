Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Ministerio del Interior | Carlos Negro | accidente

Protocolos y procedimientos

Ministerio del Interior informó detalles sobre accidente de tránsito protagonizado por Carlos Negro

El Ministerio del Interior informó sobre el accidente de tránsito protagonizado por el ministro Carlos Negro, el estado de los involucrados y los procedimientos policiales y administrativos realizados.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

El ministro del Interior, Carlos Negro.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Ministerio del Interior difundió una comunicación oficial en la que informó sobre un accidente de tránsito ocurrido en Montevideo y en el que estuvo involucrado el ministro de la cartera, Carlos Negro. El hecho se registró pasadas las 18.00 horas del jueves 22, en la intersección de las calles León Pérez y Capitán Basilio Araujo, zona correspondiente a la jurisdicción de la Seccional 12.ª de la capital.

De acuerdo al comunicado, el ministro conducía su vehículo particular cuando fue partícipe de una colisión con un motociclista. Tras el impacto, el conductor de la moto fue asistido en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladado a un centro de salud para su evaluación y atención médica. El Ministerio informó que el ministro del Interior no resultó lesionado y se encuentra en buen estado de salud.

Protocolos

La cartera señaló que una vez que la Policía tomó conocimiento del hecho, a través del servicio de emergencias 911, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Dirección Nacional de Policía Científica, que llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Entre los procedimientos realizados se incluyeron las pericias técnicas del caso, así como los controles habituales a los conductores involucrados. Según informó el Ministerio, al ministro se le practicó una espirometría, cuyo resultado fue negativo. Asimismo, se procedió al control de la documentación exigida por la normativa vigente.

Libreta de conducir vencida

Durante ese control, el funcionario policial interviniente constató que la libreta de conducir del ministro se encontraba vencida. Ante esta situación, se aplicó la multa correspondiente, tal como prevé la reglamentación. El Ministerio remarcó que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos habituales y sin excepciones.

En paralelo, el ministro Carlos Negro brindó declaraciones a Montevideo Portal, en las que explicó su versión de lo sucedido. Según relató, al llegar a un cruce señalizado con un cartel de Pare, detuvo el vehículo y, al no advertir la aproximación de otros vehículos, avanzó. En ese momento, indicó, apareció una moto conducida por un joven de 25 años, produciéndose la colisión.

En esas declaraciones, el ministro reconoció que tenía la libreta de conducir vencida y señaló que no se había percatado de esa situación, ya que, según explicó, el documento se le había vencido pocas semanas atrás. También indicó que la moto involucrada no contaba con permiso de circulación y que su conductor no llevaba casco al momento del siniestro.

Estado de salud del motociclista

Respecto al estado de salud del motociclista, el ministro manifestó que el joven se encuentra internado y que sufrió varias lesiones, y agregó que se estaba a la espera del parte médico para conocer su evolución. En cuanto a las actuaciones posteriores, sostuvo que el caso quedó a disposición de la Fiscalía, que será la encargada de determinar los pasos a seguir.

El Ministerio del Interior informó finalmente que, como parte de las actuaciones policiales, se realizaron las comunicaciones pertinentes a las autoridades competentes, quedando todo el procedimiento documentado conforme a la normativa vigente.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar