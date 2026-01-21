Hacete socio para acceder a este contenido

Punta del Este

Denuncian que obreros peruanos de complejo Cipriani eran "enjaulados" al terminar su jornada

La denuncia policial está dirigida al dueño de la empresa Wassy, de la obra del complejo Cipriani. Desde el Ministerio de Trabajo dijeron a Caras y Caretas que inspeccionaron el lugar y abrieron un expediente para determinar responsabilidades.

Denunciaron a unos de los responsables de la obra del complejo Cipriani en Punta del Este.

Por Redacción Caras y Caretas

El secretario general del Sunca Maldonado, Michael Pistone, recibió en las últimas horas información vinculada a una denuncia presentada ante la Policía de Maldonado, que indicaba que un grupo de nueve ciudadanos peruanos que trabajan en la obra del Cipriani Ocean Resort Residences & Casino fueron encerrados por su patrón al terminar la jornada laboral.

Dueño de empresa subcontratada fue denunciado por encerrar a los obreros peruanos

El denunciado es el dueño de la empresa Wassy, subcontratada por la empresa Criba S.A. Uruguay, quien es la que tiene a su cargo la ejecución del nuevo Resort en el predio donde antiguamente estaba ubicado el Hotel San Rafael.

Según el relato recibido por delegados sindicales fernandinos, consignado por el medio local Cadena del Mar, “en la obra Cipriani, CRIBA S.A. Uruguay contrató a una subempresa llamada Wassy, encargada de hacer trabajos de piedra y parte del techo”, y fue en ese contexto que “nos llegó un video realizado por los propios compañeros peruanos, donde denuncian que la empresa los había dejado encerrados en el predio donde vivían, cerca de la obra”.

“La situación nos llegó de manera informal, pero al enterarse los delegados de la obra realizaron inmediatamente la denuncia en la comisaría”, señalaron desde el sindicato, quienes también comentaron que “los compañeros nunca habían comentado antes que estaban sufriendo este tipo de medidas, aparentemente por miedo a hablar”.

Las fuentes consultadas indicaron que “les trancaban la portera para que no pudieran salir del predio” y que “quien habría ordenado esa medida era el dueño de la empresa Wassy, que los había traído a trabajar”.

Tras conocerse la situación, “se logró que no se los vuelva a trancar y que puedan salir libremente del lugar”, aseguraron.

Investigación del MTSS en curso

Consultado por Caras y Caretas, el Inspector General del Trabajo, Luis Puig, dijo que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) "estamos al tanto y realizamos inspecciones antes y después de las denuncias públicas".

El jerarca se excusó de no poder manifestarse de la situación en particular, debido a que por "normativa" no puede brindar información sobre "expedientes en curso". No obstante, aseguró: "Hemos realizado inspecciones estos días , incluso ante de que se hiciera pública la denuncia".

"Si se constatara violación a la normativa o el extremo de situaciones delictivas, se actuará en consecuencia como se hace en todos los casos", aseveró Puig.

Al respecto, la normativa vigente sobre tercerización laboral prevé la responsabilidad solidaria para muchos casos, aun cuando no exista un vínculo laboral directo formal. Estipula que la empresa principal que contrata servicios tercerizados puede ser responsable por las obligaciones de los trabajadores de la empresa subcontratada.

En ese sentido, no es el Grupo Cipriani sino CRIBA S.A. Uruguay quien debería hacerse cargo de la tercerización con la empresa Wassy.

Sindicato declaró persona no grata al dueño de la empresa Wassy

Desde el ámbito sindical adelantaron que durante la próxima semana van a "profundizar mucho más en qué situación están el resto de los contratos que trabajan en la obra”, remarcando que “la empresa madre, CRIBA S.A. Uruguay, es la que tiene que garantizar las condiciones de bienestar, alojamiento y los derechos de los trabajadores”.

En ese sentido, en asamblea, los trabajadores resolvieron “declarar persona no grata al dueño de la empresa Wassy”, aunque señalaron que “la subcontratada continúa prestando servicios para CRIBA S.A. Uruguay dentro de la obra”.

