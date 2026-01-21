Denuncian que obreros peruanos de complejo Cipriani eran "enjaulados" al terminar su jornada

“La situación nos llegó de manera informal, pero al enterarse los delegados de la obra realizaron inmediatamente la denuncia en la comisaría”, señalaron desde el sindicato, quienes también comentaron que “los compañeros nunca habían comentado antes que estaban sufriendo este tipo de medidas, aparentemente por miedo a hablar”.

Las fuentes consultadas indicaron que “les trancaban la portera para que no pudieran salir del predio” y que “quien habría ordenado esa medida era el dueño de la empresa Wassy, que los había traído a trabajar”.

Tras conocerse la situación, “se logró que no se los vuelva a trancar y que puedan salir libremente del lugar”, aseguraron.

Investigación del MTSS en curso

Consultado por Caras y Caretas, el Inspector General del Trabajo, Luis Puig, dijo que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) "estamos al tanto y realizamos inspecciones antes y después de las denuncias públicas".

El jerarca se excusó de no poder manifestarse de la situación en particular, debido a que por "normativa" no puede brindar información sobre "expedientes en curso". No obstante, aseguró: "Hemos realizado inspecciones estos días , incluso ante de que se hiciera pública la denuncia".

"Si se constatara violación a la normativa o el extremo de situaciones delictivas, se actuará en consecuencia como se hace en todos los casos", aseveró Puig.

Al respecto, la normativa vigente sobre tercerización laboral prevé la responsabilidad solidaria para muchos casos, aun cuando no exista un vínculo laboral directo formal. Estipula que la empresa principal que contrata servicios tercerizados puede ser responsable por las obligaciones de los trabajadores de la empresa subcontratada.

En ese sentido, no es el Grupo Cipriani sino CRIBA S.A. Uruguay quien debería hacerse cargo de la tercerización con la empresa Wassy.

Sindicato declaró persona no grata al dueño de la empresa Wassy

Desde el ámbito sindical adelantaron que durante la próxima semana van a "profundizar mucho más en qué situación están el resto de los contratos que trabajan en la obra”, remarcando que “la empresa madre, CRIBA S.A. Uruguay, es la que tiene que garantizar las condiciones de bienestar, alojamiento y los derechos de los trabajadores”.

En ese sentido, en asamblea, los trabajadores resolvieron “declarar persona no grata al dueño de la empresa Wassy”, aunque señalaron que “la subcontratada continúa prestando servicios para CRIBA S.A. Uruguay dentro de la obra”.