Combustibles: "error de sobreestimación" en estudio que calculó un sobrecosto

Informan en el documento que "si se consideran las ventas efectivas en 2025, de casi 960 millones de litros de nafta y mil cien millones de litros de gasoil y se aplica el factor de ajuste utilizado cada mes, la recaudación anual asociada al factor de ajuste se ubica en los 52 millones dólares".

“Destacar, a la luz de la información que ha circulado en los últimos días, que estimar este monto como diferencia entre el precio en planta de distribución de Ancap y el PPI publicado por la Ursea, que marca una diferencia de 90 millones de dólares, implica incurrir a un error de sobrestimación. Ello se debe a que el PEP tiene incluido el flete secundario correspondiente a las ventas de naftas y gasoil de aproximadamente un $1 por litro de combustible que no está incluido en el Precio de Paridad de Importación", señala el documento del gobierno.

También sostienen que "el costo del subsidio al precio del supergás ascendió a 52 millones de dólares en 2025, de los cuales 30 corresponden al subsidio general y 22 al focalizado" y "aseguran que la recaudación derivada de la fijación del precio de los combustibles por encima del Precio de Paridad de Importación se ubicó en un valor equivalente al costo del subsidio de supergás, tal cual fue anunciado y previsto por la política definida".

Las carteras indicaron, además, que en 2026 el factor ajuste disminuye de 1,5 pesos a 1,2 pesos por litro.

En definitiva, el Poder Ejecutivo subrayó: “La metodología de fijación del precio de los combustibles no contiene objetivos de financiamiento del resultado fiscal, teniendo el factor de ajuste el objetivo de sostener el subsidio de la garrafa”.