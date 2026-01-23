Fue imputado otro hombre por el atentado a fiscal Ferrero

Un hombre que había sido detenido en las últimas horas fue imputado este viernes 23 por su participación en el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el 28 de setiembre del año pasado. El hombre fue enviado a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.
Imputado por varios delitos
A pedido de la Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno, el hombre detenido fue formalizado por varios delitos:
Asociación para delinquir agravado en concurso fuera de la reiteración con un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago, ambos en calidad de coautor en régimen de reiteración real con un delito de posesión de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego cuyos signos de identificación hubieren sido alterados o suprimidos y cuyas características hubieren sido alteradas en forma circunstancial o permanente de manera tal de aumentar significativamente su capacidad de daño y un delito receptación especialmente agravado todos ellos en reiteración real con un delito de uso de documentο ο certificado publico falso, en calidad de autor.
En el operativo con el que se produjo la detención, fueron incautadas armas que se presume fueron utilizadas en el ataque a la casa de la exfiscal de estupefacientes de 1er Turno.
Actuaron bajo la orden de Marset
Según información manejada por los investigadores y consignada días atrá por El Observador la semana pasada, los indagados apuntan al narcotraficante uruguayo prófugo, Sebastián Marset, como el autor intelectual del atentado.
Entre las personas ya imputadas por este caso se encuentran un expolicía de 55 años y su hijo, quienes habrían liderado el ataque. El policía retirado tenía trato directo con Marset, mientras que el joven había viajado a Bolivia y trasladado la granada que fue arrojada en el patio de la casa de Ferrero.