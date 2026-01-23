Fue imputado otro hombre por el atentado a fiscal Ferrero

Asociación para delinquir agravado en concurso fuera de la reiteración con un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago, ambos en calidad de coautor en régimen de reiteración real con un delito de posesión de sustancias estupefacientes prohibidas y un delito de tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego cuyos signos de identificación hubieren sido alterados o suprimidos y cuyas características hubieren sido alteradas en forma circunstancial o permanente de manera tal de aumentar significativamente su capacidad de daño y un delito receptación especialmente agravado todos ellos en reiteración real con un delito de uso de documentο ο certificado publico falso, en calidad de autor.