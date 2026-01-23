El directorio del Banco República (BROU) aprobó esta semana una serie de medidas de asistencia destinadas a atender a establecimientos agropecuarios de micro, pequeños y medianos productores de los rubros ganadería y lechería, ubicados al sur del Río Negro, afectados por el déficit hídrico, mediante el producto "Inversión en capital de trabajo".
Medidas ante el déficit hídrico
El BROU aprobó asistencia para productores rurales afectados por la sequía
Las medidas incluyen refinanciación de plazos, cambios en el calendario de pagos y bonificaciones en las tasas de interés, informó el presidente del BROU.