El BROU aprobó asistencia para productores rurales afectados por la sequía

El 40% del capital -más los intereses-, se cobrará al 31 de octubre, y el 60% del capital más intereses devengados, al 30 de abril de 2027.

“Es decir, que los plazos se estiran bastante y la tasa de interés tiene una bonificación de un 0,25%”, explicó García.

La resolución del BROU establece que para determinar los animales afectados se utilizará la declaración jurada de DICOSE 2025.

Sequia ganado.jpg Productores de Tacuarembó afirman que por la sequía el ganado comenzó a morir. Martín Martínez/FocoUy

Otras medidas de ayuda para paliar el déficit hídrico

El jerarca recordó, además, que, a los beneficios que otorga el banco, se suman los créditos de República Microfinanzas.

El pasado 13 de enero, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, anunció una serie de medidas para atender la problemática de productores afectados por el déficit hídrico, tras una reunión de la Mesa de Trabajo interinstitucional.

Además de los préstamos, el paquete dispuesto para mitigar el déficit hídrico en el sur del país, incluye líneas de apoyo a través del Instituto Nacional de Colonización, y la postergación de pagos de los aportes patronales rurales al Banco de Previsión Social.