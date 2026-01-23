Hacete socio para acceder a este contenido

Política BROU | productores | sequía

Medidas ante el déficit hídrico

El BROU aprobó asistencia para productores rurales afectados por la sequía

Las medidas incluyen refinanciación de plazos, cambios en el calendario de pagos y bonificaciones en las tasas de interés, informó el presidente del BROU.

BROU ayudará a productores rurales a paliar los efectos de la sequía.
Por Redacción Caras y Caretas

El directorio del Banco República (BROU) aprobó esta semana una serie de medidas de asistencia destinadas a atender a establecimientos agropecuarios de micro, pequeños y medianos productores de los rubros ganadería y lechería, ubicados al sur del Río Negro, afectados por el déficit hídrico, mediante el producto "Inversión en capital de trabajo".

Detalles de las medidas de asistencia del BROU para productores rurales

Los productores agropecuarios de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José, recibirán el apoyo, de acuerdo a los lineamientos coordinados junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Se estableció un cronograma mediante el cual el pago de las amortizaciones de las deudas existentes se flexibiliza y se cobrarán los intereses devengados al 30 de junio de 2026, que sería el primer pago.

El 40% del capital -más los intereses-, se cobrará al 31 de octubre, y el 60% del capital más intereses devengados, al 30 de abril de 2027.

“Es decir, que los plazos se estiran bastante y la tasa de interés tiene una bonificación de un 0,25%”, explicó García.

La resolución del BROU establece que para determinar los animales afectados se utilizará la declaración jurada de DICOSE 2025.

Sequia ganado.jpg
Productores de Tacuarembó afirman que por la sequía el ganado comenzó a morir.

Otras medidas de ayuda para paliar el déficit hídrico

El jerarca recordó, además, que, a los beneficios que otorga el banco, se suman los créditos de República Microfinanzas.

El pasado 13 de enero, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, anunció una serie de medidas para atender la problemática de productores afectados por el déficit hídrico, tras una reunión de la Mesa de Trabajo interinstitucional.

Además de los préstamos, el paquete dispuesto para mitigar el déficit hídrico en el sur del país, incluye líneas de apoyo a través del Instituto Nacional de Colonización, y la postergación de pagos de los aportes patronales rurales al Banco de Previsión Social.

