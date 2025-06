"O se nos respeta o no cuenten con nosotros", la respuesta de Perrone (Cabildo) a sus socios

La respuesta de Perrone no se hizo esperar: "Estimado, tan secreto, que cruce la plaza caminando a plena luz del día, entre a torre ejecutiva, salude a los periodistas, deje la cédula en mostrador". Y fue tajante al decir que "blancos y colorados tendrán que repensar el trato con Cabildo, o se nos respeta o no cuenten con nosotros, mandaderos de otros ? no corre más".

Cabildo acusado

Más duro fue Gabriel Gurméndez que no dudó en acusar a Perrone de Judas. Citando a Mateo 26:14–16 dice el diputado: “Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: “¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré?” Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo.” Siempre hay bolsas de monedas en la vuelta", remató.

Y Perrone reaccionó: "Diputado, aún me debe la respuesta al pedido de informes de porque Ud siendo Presidente de ANTEL firmaba en plena pandemia contratos confidenciale$$$$ con la AUF cuando no había fútbol", publicó en su cuenta de X.

Diferencias en Diputados

La polémica no es la primera expresión de la fractura en la interna de la coalición. La semana pasada con motivo de la presentación de un proyecto del diputado blanco Rodrigo Goñi de prisión domiciliaria para mayores de 70 años, Perrone acusó al Partido Nacional de intentar destruir a Cabildo Abierto.

"Alguna muestra más de que el PN hizo de todo para destruir a Cabildo? No apoyaron el proyecto de Cabildo siendo gobierno y con mayorías parlamentarias, ahora vienen con esta demagogia sin ser gobierno y sin mayorías, sabiendo que no va a salir", sentenció en respuesta al proyecto.