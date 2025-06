El jugador clave para que se aprobara la Rendición de Cuentas

Perrone confirmó su posición sobre la medianoche del martes, cuando fundamentó su voto en la Cámara de Diaputados. "Estamos votando recursos para los medicamentos de alto costo. Quiero ver mañana, los que no votan estos artículos, cómo lo explican. No vamos a ser nosotros quienes vamos a explicar por qué no se votan estos artículos", sostuvo el legislador.

El cabildante habló de "presiones" y "amenazas" pero afirmó que "las explicaciones las tienen que dar otros", al tiempo que machacó sobre que "cheque en blanco eran los fideicomisos que votaban el Partido Nacional y el Partido Colorado en Canelones al hoy presidente" Yamandú Orsi para que "hiciera su campaña" desde la intendencia.

Pacto secreto

El compromiso cerrado en la Torre se mantuvo en reserva incluso hacia la bancada del Frente Amplio, relataron desde el Ejecutivo.

"Tenemos Rendición de Cuentas, avanzamos!", escribió en su cuenta de X el secretario de la Presidencia tras la aprobación del proyecto en Diputados. El texto deberá ahora ser ratificado por la Cámara de Senadores, donde el Frente Amplio ya tiene la mayoría garantizada.

Consultado sobre la negociación, Perrone reconoce haber concurrido a la Torre Ejecutiva pero niega que haya sido por ese tema.

Desde el gobierno aseguran que el diputado cabildante no exigió nada a cambio pero observan que quedó en una posición privilegiada para ir a negociar con el Poder Ejecutivo cuando deba aprobar la Ley de Presupuesto para el quinquenio.