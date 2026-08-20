Comienzan en Florida las actividades por el Bicentenario: "25 de agosto, un horizonte compartido"

El viernes 21 de agosto se desarrollarán talleres de caricaturas para estudiantes, bajo la consigna “¿Vos hacés la historia?”, además del conversatorio La Independencia y la Revolución entre la Historia y el Arte, que reunirá a investigadores, docentes, escritores y realizadores para reflexionar sobre las formas de narrar y representar el pasado. La jornada culminará con una propuesta artística abierta al público.
La programación finalizará el sábado 22 de agosto con la Caminata del Bicentenario: Florida, una Asamblea de Vecinos en Movimiento, un recorrido guiado por distintos puntos emblemáticos de la ciudad que permitirá conocer y redescubrir los escenarios vinculados a los acontecimientos de 1825.
Programación completa:
Jueves 20 de agosto
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Conferencia de prensa
Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida
Hora: 17:00
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Inauguración fotogalería itinerante: exposición “1825”
Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida
Hora: a continuación de la conferencia de prensa
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Conversatorio: Los Otros Protagonistas, de 1825 al Presente
Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida
Hora: 19:00 a 21:00
Ponentes: Prof. Alberto Cruz (Grupo Identidad-Geohistoria), Dra. Florencia Thul (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar), Mag. Verónica Pécora Podestá. Modera: Gerardo Pérez (Prof. de Historia e integrante del equipo del Bicentenario)
Actividad gratuita, sin registro previo, con cupos limitados
Viernes 21 de agosto
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Talleres de caricatura “¿Vos hacés la historia?”
Lugar: Escuela n.º 47, Ramón Álvarez 166, 25 de Agosto, Florida
Hora: 09:00
Lugar: Liceo n.º 2, Joaquín Suárez 3437, Florida
Hora: 14:00
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Conversatorio: La Independencia y la Revolución entre la Historia y el Arte
Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Rivera
Hora: 19 a 21:00
Mesa 1:
Ponentes: Matías Castro (escritor) y Pablo Marcovecchio (director y realizador de Enano Maldito, estudio de animación). Modera: Gabriel Quirici (director nacional de Educación).
Mesa 2:
Lic. en Historia Carolina Luongo (Museo de Historia Nacional, Ministerio de Educación y Cultura), Dr. Hilario Castro (Grupo Identidad-Geohistoria), Mag. Prof. Daniela Tomeo (Consejo de Formación en Educación, Administración Nacional de Educación Pública). Modera: Carolina Lazo (Prof. de Historia e integrante del equipo del Bicentenario).
Actividad gratuita con cupos limitados.
Cierre artístico a cargo del dúo Assemblee, compuesto por Santiago Núñez y Micaela Aguiar.
Sábado 22 de agosto
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Caminata del Bicentenario: Florida, una Asamblea de Vecinos en Movimiento
Horario: 10:30 a 13:00 horas
Lugar de salida: plaza Asamblea
Actividad sin costo, con cupos limitados. Por inscripciones, enviar un correo a [email protected], asunto: Caminata del Bicentenario y los datos de la persona interesada.
Debido a la capacidad limitada de equipos, se exhorta a realizar la inscripción previa y presentar el documento de identidad de cada persona al momento de la actividad.