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Sociedad Bicentenario | Florida | actividades

Bicentenario del Uruguay

Comienzan en Florida las actividades por el Bicentenario: "25 de agosto, un horizonte compartido"

Como parte de la conmemoración del Bicentenario, se realizará en la ciudad de Florida una serie de actividades culturales entre el jueves 20 y el sábado 22.

Florida será escenario de varias actividades por el Bicentenario.

Florida será escenario de varias actividades por el Bicentenario.
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Por Redacción Caras y Caretas

Como parte de la conmemoración del Bicentenario del Uruguay, la ciudad de Florida será escenario de una serie de actividades culturales, educativas y de reflexión histórica que se desarrollarán entre el jueves 20 y el sábado 22 para revisitar el significado de la Declaratoria de la Independencia de 1825 desde una perspectiva amplia, plural y contemporánea, bajo el lema “25 de agosto, un horizonte compartido”.

Las actividades son gratuitas e integran la agenda nacional impulsada por la Comisión del Bicentenario para promover el conocimiento, la reflexión y la participación ciudadana en torno a los procesos históricos que contribuyeron a la construcción del Uruguay.

Actividades por el Bicentenario del Uruguay en la ciudad de Florida

Las actividades comenzarán este jueves 20 de agosto con una conferencia de prensa y la inauguración de la fotogalería itinerante “Exposición 1825” en el Museo Histórico Departamental de Florida. Ese mismo día se realizará el conversatorio Los Otros Protagonistas, de 1825 al Presente, que abordará el papel de representantes sociales con frecuencia ausentes de los relatos tradicionales sobre la independencia.

El viernes 21 de agosto se desarrollarán talleres de caricaturas para estudiantes, bajo la consigna “¿Vos hacés la historia?”, además del conversatorio La Independencia y la Revolución entre la Historia y el Arte, que reunirá a investigadores, docentes, escritores y realizadores para reflexionar sobre las formas de narrar y representar el pasado. La jornada culminará con una propuesta artística abierta al público.

La programación finalizará el sábado 22 de agosto con la Caminata del Bicentenario: Florida, una Asamblea de Vecinos en Movimiento, un recorrido guiado por distintos puntos emblemáticos de la ciudad que permitirá conocer y redescubrir los escenarios vinculados a los acontecimientos de 1825.

Programación completa:

Jueves 20 de agosto

  • Conferencia de prensa

    Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida

    Hora: 17:00

  • Inauguración fotogalería itinerante: exposición “1825”

    Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida

    Hora: a continuación de la conferencia de prensa

  • Conversatorio: Los Otros Protagonistas, de 1825 al Presente

    Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Florida

    Hora: 19:00 a 21:00

    Ponentes: Prof. Alberto Cruz (Grupo Identidad-Geohistoria), Dra. Florencia Thul (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar), Mag. Verónica Pécora Podestá. Modera: Gerardo Pérez (Prof. de Historia e integrante del equipo del Bicentenario)

    Actividad gratuita, sin registro previo, con cupos limitados

Viernes 21 de agosto

  • Talleres de caricatura “¿Vos hacés la historia?”

    Lugar: Escuela n.º 47, Ramón Álvarez 166, 25 de Agosto, Florida

    Hora: 09:00

    Lugar: Liceo n.º 2, Joaquín Suárez 3437, Florida

    Hora: 14:00

  • Conversatorio: La Independencia y la Revolución entre la Historia y el Arte

    Lugar: Museo Histórico Departamental, Rivera 440, Rivera

    Hora: 19 a 21:00

    Mesa 1:

    Ponentes: Matías Castro (escritor) y Pablo Marcovecchio (director y realizador de Enano Maldito, estudio de animación). Modera: Gabriel Quirici (director nacional de Educación).

    Mesa 2:

    Lic. en Historia Carolina Luongo (Museo de Historia Nacional, Ministerio de Educación y Cultura), Dr. Hilario Castro (Grupo Identidad-Geohistoria), Mag. Prof. Daniela Tomeo (Consejo de Formación en Educación, Administración Nacional de Educación Pública). Modera: Carolina Lazo (Prof. de Historia e integrante del equipo del Bicentenario).

    Actividad gratuita con cupos limitados.

    Cierre artístico a cargo del dúo Assemblee, compuesto por Santiago Núñez y Micaela Aguiar.

Sábado 22 de agosto

  • Caminata del Bicentenario: Florida, una Asamblea de Vecinos en Movimiento

    Horario: 10:30 a 13:00 horas

    Lugar de salida: plaza Asamblea

    Actividad sin costo, con cupos limitados. Por inscripciones, enviar un correo a [email protected], asunto: Caminata del Bicentenario y los datos de la persona interesada.

    Debido a la capacidad limitada de equipos, se exhorta a realizar la inscripción previa y presentar el documento de identidad de cada persona al momento de la actividad.

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