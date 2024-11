Orsi le contestó a Antía: "Está haciendo un mandado"

Antía había puesto en duda la capacidad de Orsi y de Carolina Cosse, su compañera de fórmula, de gestionar el país y había dicho que no sabía como no les daba "vergüenza" la "mugre que tienen" en Montevideo y Canelones.

La respuesta de Cosse

En las últimas horas la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA) Carolina Cosse también respondió al intendente de Maldonado Enrique Antía, quien este miércoles cuestionó a la fórmula presidencial de la oposición. "Yo no sé como no les da vergüenza la mugre que tienen en Montevideo y Canelones, dijo el nacionalista en rueda de prensa, consignada por FM Gente.

“Lamentablemente, tendría que decirle a Antía (que) no sé cómo no le da vergüenza agarrar a la gente en situación de calle, manguerearla y ponerla en un ómnibus directo a Montevideo con una mano atrás y otra adelante”, afirmó la exintendenta capitalina en conversación con TNU este miércoles. En tal sentido, añadió: “¿Por qué mejor no se ocupa de lo que tiene que hacer en vez de andar mirando a los demás?”.

Consultada respecto a si esta clase de episodios “restan” de cara al balotaje del próximo 24 de noviembre, Cosse ratificó que desde el FA no tienen la impronta de lanzar “cuestiones mezquinas e injustas”.