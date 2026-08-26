Yamandú Orsi se manifestó este miércoles 26 de agosto acerca del fallecimiento del músico Ruben Rada. "Él sentía que te hacía bien", que disfrutaba de la charla, los cuentos y las anécdotas de su vida desde niño con sus sacrificios. Era "un tipo agradecido de la vida", destacó el presidente de la República.
Sentido mensaje del presidente
Orsi sobre Rada: "Agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de conocerlo de cerca"
Tras la muerte de Ruben Rada, Yamandú Orsi recordó al músico como "un tipo muy cercano" que "daban ganas de que no terminara nunca una charla con él".