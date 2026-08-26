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Política Rada | Orsi | muerte

Sentido mensaje del presidente

Orsi sobre Rada: "Agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de conocerlo de cerca"

Tras la muerte de Ruben Rada, Yamandú Orsi recordó al músico como "un tipo muy cercano" que "daban ganas de que no terminara nunca una charla con él".

Orsi y Rada en 2025.

Orsi y Rada en 2025.

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Por Redacción Caras y Caretas

Yamandú Orsi se manifestó este miércoles 26 de agosto acerca del fallecimiento del músico Ruben Rada. "Él sentía que te hacía bien", que disfrutaba de la charla, los cuentos y las anécdotas de su vida desde niño con sus sacrificios. Era "un tipo agradecido de la vida", destacó el presidente de la República.

El mandatario lo recordó como "un tipo muy cercano" que "daban ganas de que no terminara nunca una charla con él", porque era "una máquina de anécdotas" con "una memoria increíble", recordó Orsi.

"Yo agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de conocerlo de cerca", expresó el presidente y se refirió al vínculo que tenía con el expresidente José Mujica. "Me permitió estar en cosas muy íntimas entre ellos que decís: 'que no se termine más esto, que no paren de hablar estos dos'", rememoró.

Orsi definió como "un regalo" haber compartido las charlas con Rada, que ponía sobre la mesa sus experiencias de vida, con una memoria increíble y un buen humor. La última de ellas fue en agosto de 2025 en Torre Ejecutiva.

El presidente recordó que en esa ocasión se realizó un reconocimiento a Rada en oportunidad de los 200 de la Declaratoria de la Independencia con un recital que se reprodujo en todas las representaciones diplomáticas de Uruguay en el exterior.

Duelo oficial por la muerte de Rada: lo velan en el Palacio Legislativo

"Creo que fue tremenda decisión la que se tomó", expresó Orsi sobre el homenaje en vida que le hizo el gobierno en ese momento.

Este miércoles, el Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para este jueves por la muerte del "Negro" Rada. El velatorio será en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de 14:00 a 21:00 horas, abierto para toda la población que quiera ir a darle el último adiós a Rada.

"Es una señal que solo se dan en los casos de esta gente extraordinaria que el Uruguay ha dado", justificó el presidente de la República.

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