Frente Amplio y Pit-Cnt expresaron su pesar por la muerte de Rada

"Con su voz, sus tambores y su inconfundible presencia, logró llevar el candombe y la música uruguaya mucho más allá de nuestras fronteras, sin dejar nunca de ser fiel a sus raíces", subraya.

Rada y su legado

Recuerda también su compromiso al señalar que "fue mucho más que un extraordinario músico", ya que "supo transmitir alegría aun en los momentos difíciles, que hizo de la música un encuentro y que convirtió cada escenario en una celebración de nuestra cultura y de nuestra gente".

"También fue una persona comprometida con su tiempo, sensible frente a las desigualdades y cercana a la gente, que entendió que la cultura, además de celebrar la vida, puede ser una herramienta para construir una sociedad más justa, más solidaria y más humana", agrega.

Para el FA, "su partida deja un enorme vacío". Uruguay pierde a uno de sus grandes artistas, a un creador irrepetible, a alguien que durante décadas nos regaló canciones, emociones y momentos que permanecerán en la memoria colectiva".

Pit-Cnt declara

Simultáneamente, el Pit-Cnt "expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de Ruben Rada, una de las figuras más importantes de la cultura popular de nuestro país y de la cultura afrouruguaya que supo llevar a todo el mundo".

Recuerda que la música de Rada "fue también trinchera": integrando Tótem, en plena dictadura cívico-militar, supo esquivar la censura con canciones que sostuvieron un espíritu de resistencia y libertad. A lo largo de su vida acompañó con su voz y su figura las causas de los derechos humanos, la memoria y la lucha por una sociedad más justa, siempre del lado de los sectores populares de los que él mismo provenía".

Rada falleció este miércoles a los 83 años y será velado a partir de este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos. El Poder Ejecutivo decretó duelo nacional.