Ruben Rada será velado este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Ruben Rada, un ícono de la música uruguaya; la vicepresidenta de la República Carolina Cosse, anunció que el velatorio será este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
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Cosse señaló que el velatorio será de 14:00 a 21:00 horas, abierto para toda la población que quiera ir a darle el último adiós a Rada. La vicepresidenta agregó que este fue un pedido de la familia y aseguró que "queda chico decir que es la despedida que se merece".
"Creo que es un dolor muy grande, verdaderamente muy grande, para todas y todos los uruguayos y para muchísima gente que no es uruguaya. Para miles y miles de personas en el mundo", dijo Carolina Cosse.
"Es indescriptible lo que significó y significa su arte y él para la cultura uruguaya, para la infancia, para la juventud, para todas las edades, su música, su sentido del humor, su coherencia, su solidaridad, su generosidad, con todos, con los otros artistas, es muy difícil de describir. Creo que la mejor descripción es que lo tenemos en nuestro corazón, latiendo con nosotros", agregó.