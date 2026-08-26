Ruben Rada será velado este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos

"Es indescriptible lo que significó y significa su arte y él para la cultura uruguaya, para la infancia, para la juventud, para todas las edades, su música, su sentido del humor, su coherencia, su solidaridad, su generosidad, con todos, con los otros artistas, es muy difícil de describir. Creo que la mejor descripción es que lo tenemos en nuestro corazón, latiendo con nosotros", agregó.