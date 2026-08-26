Decretaron duelo nacional por el fallecimiento del "Negro" Rada

El Poder Ejecutivo decretó duelo nacional para este jueves 27 de agosto a consecuencia del fallecimiento de Ruben "Negro" Rada.
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El decreto, firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, establece que el pabellón nacional deberá permanecer a media asta durante toda la jornada en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aérea y buques de guerra.
También establece que se tributen honores fúnebres para Ruben Rada, cuyo velatorio se realizará este jueves en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, de 14:00 a 21:00 horas.
El duelo oficial fue definido por el Poder Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el decreto ley 14.458.
Rada falleció este miércoles
Rada falleció en la tarde de este miércoles según confirmó su familia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", señala la familia.
Había sido internado en los primeros días de agosto a consecuencia de una neumonía. Al momento de su internación estaba en plena actividad preparando un disco junto a Los Auténticos Decadentes. Tenía previstos dos conciertos en Buenos Aires y trabajaba en un espectáculo en homenaje a Tótem.