Decretaron duelo nacional por el fallecimiento del "Negro" Rada

El duelo oficial fue definido por el Poder Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en el decreto ley 14.458.

Rada falleció este miércoles

Rada falleció en la tarde de este miércoles según confirmó su familia mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. "Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", señala la familia.

Había sido internado en los primeros días de agosto a consecuencia de una neumonía. Al momento de su internación estaba en plena actividad preparando un disco junto a Los Auténticos Decadentes. Tenía previstos dos conciertos en Buenos Aires y trabajaba en un espectáculo en homenaje a Tótem.