Para Nicolás Olivera el gobierno de Lacalle Pou "se comió al Partido Nacional"

Consultado sobre su participación en la apertura del Diálogo Social —instancia con la que no coinciden la mayoría de los dirigentes blancos— Olivera defendió su presencia y puso en evidencia una diferencia de enfoques: “Hay compañeros que entendieron que no era el momento, pero el diálogo se va a dar igual. En Uruguay somos así, si no conversamos entre nosotros, no funcionamos”.