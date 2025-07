Diálogo Social: Sol Maneiro reprochó a la oposición por "dar la espalda a los colectivos"

Críticas a la oposición y defensa de los colectivos

Consultada sobre la posición de algunos sectores políticos que decidieron no participar del diálogo, Maneiro expresó su preocupación. “Me da tristeza que se esté usando esto, que era bueno para todos, para meter un palo en la rueda”, lamentó. Señaló que los argumentos esgrimidos por quienes se bajaron del proceso son, en algunos casos, “formales”, y en otros, apuntan a la “representatividad” de los actores convocados, algo con lo que discrepó abiertamente.

“Si vos en un diálogo social no llamás a los actores sociales, no es un diálogo social, es un diálogo partidario, interpartidario”, sentenció. Además, cuestionó declaraciones recientes que descalificaron la participación de los colectivos: “No logro entender cómo un político puede ver a los actores sociales como una ensalada. Yo los veo como iguales. Los políticos no somos más que nadie”.

En ese sentido, defendió la legitimidad de los actores sociales como interlocutores imprescindibles en este proceso, desde el movimiento sindical hasta las organizaciones que trabajan con la infancia o la discapacidad. “¿Cómo no te vas a sentar a conversar con personas directamente vinculadas a esas problemáticas?”, se preguntó.

En medio de estas tensiones, Maneiro reafirmó el compromiso de su fuerza política de participar activamente del diálogo, recorrer el país y trabajar “full time” para aportar a la construcción de consensos que, aunque complejos, considera imprescindibles. “Este diálogo puede ser bueno para todos”, concluyó.