El militar retirado de la Prefectura Nacional Naval Daniel Maiorano fue detenido en su domicilio en Sevilla y será trasladado a Uruguay el próximo jueves por efectivos de Interpol. La captura responde a un pedido de extradición impulsado por el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, en el marco de la investigación por violaciones a los derechos humanos cometidas contra Daniel Albacete y otros militantes del Partido Comunista durante la denominada operación Morgan, a finales de 1975.
Derechos Humanos
Militar retirado Daniel Maiorano fue detenido en Sevilla y será trasladado a Uruguay
El militar retirado llegará el próximo jueves y declarará en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos en el marco de la operación Morgan.