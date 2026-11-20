Denuncias contra Maiorano

La imputación contra el exintegrante de la Armada se sustenta en una serie de denuncias y nuevos testimonios recabados por la Fiscalía sobre su accionar entre 1977 y 1981. A las declaraciones del ex infante de marina Víctor Pablo Laborda Bafico se suman los registros históricos de Daniel Rey Piuma, un exmarino fallecido en 2016 que desertó en 1980 llevándose un archivo clave sobre el terrorismo de Estado en la Armada y el Plan Cóndor, mediante el cual denunció a Maiorano ante organismos internacionales.

El expediente en el que se enmarca esta extradición investiga la operación Morgan, una ofensiva represiva desplegada por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) desde octubre de 1975 contra la estructura del Partido Comunista y, meses después, contra la Unión de Juventudes Comunistas. Por estos mismos hechos, que abarcan una docena de muertes por tortura, nueve desapariciones forzadas y decenas de detenciones clandestinas, ya habían sido procesados en abril de 2021 los represores Jorge Pajarito Silveira y los ya fallecidos Ernesto Ramas y José Nino Gavazzo.