“Los contenedores para una época fueron una solución que hoy no la es. Vamos a ir a sistemas diferenciales de recolección de residuos y al final del período no hay duda que el tema de la limpieza va a estar resuelto”, afirmó.

Para el presidente del oficialismo, el cambio de modelo es el camino para superar las dificultades estructurales del sistema de recolección. “El problema de fondo hoy se está resolviendo”, insistió.

Cruce con la oposición

Pereira también respondió a las críticas de la oposición y cuestionó lo que consideró un aprovechamiento político de las dificultades que enfrenta la administración departamental.

“A las ciudades hay que quererlas, no ser oportunistas electoralmente cada vez que algo no sale bien”, expresó.

Uno de sus cuestionamientos estuvo dirigido al excandidato a intendente Martín Lema, quien planteó la posibilidad de tercerizar el servicio de limpieza.

“Oportunistamente se viene con esto de privatizar cuando ni siquiera hay camiones para privatizar hoy, como fueron muy oportunistas muchas de las posiciones tomadas últimamente”, sostuvo.