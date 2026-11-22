El PIT-CNT presentó este domingo una denuncia formal ante la Corte Electoral por irregularidades en la apertura de varios circuitos de votación de las elecciones al directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Según informó el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, en distintas mesas no estaban disponibles las hojas de votación de la lista 11, que representa a los trabajadores, una situación que habría impedido a numerosos electores expresar su voluntad o los habría llevado a votar en blanco.
El PIT-CNT denunció irregularidades en las elecciones del BPS: faltaron listas de la central sindical en varios circuitos
El presidente del Pit-Cnt denunció que en distintas mesas no estaban disponibles las hojas de votación de la lista 11.