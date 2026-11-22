En ese sentido, el PIT-CNT sostuvo que las mesas debieron comunicar la situación y aguardar hasta que las autoridades electorales hicieran llegar las hojas faltantes, en lugar de habilitar la votación en esas condiciones.

La central sindical calificó lo ocurrido como una «falta grave» que vulnera las garantías del sufragio y pone en cuestión la «ecuanimidad básica» del proceso electoral.

«Lamentablemente debo comunicar que acabamos de hacer una denuncia en la Corte Electoral por graves irregularidades constatadas en la apertura de las mesas de votación de las elecciones al directorio del BPS», expresó Abdala en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La presentación reclama que se investigue lo sucedido y pone sobre la mesa un problema que trasciende la disponibilidad de material electoral: las condiciones efectivas para que los trabajadores puedan ejercer su derecho a elegir a sus representantes en el organismo previsional.