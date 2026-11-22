En diálogo con Caras y Caretas, la querida actriz Inés Estévez reflexionó sobre la vigencia de esta historia, la libertad actoral que supone interpretar pensamientos, el placer de compartir la dirección con Palacios y esa experiencia irrepetible que hace del teatro un acontecimiento vivo, siempre distinto según quiénes estén sobre el escenario y quiénes ocupen las butacas.

El hombre inesperado se presentará el viernes 27 de noviembre, a las 21 horas, en la Sala Campodónico del teatro El Galpón (avenida 18 de Julio 1618). La edad mínima recomendada es de 13 años.

Entrevista

Inés, le propongo hablar sobre la obra pero teniendo más en cuenta esta época que es de hiperconexión y que contradictoriamente tiene mucho de soledad. ¿Qué nos dice El hombre inesperado sobre la necesidad humana de conectar?

El hombre inesperado es una obra analógica, creada en una época en la que todavía no existían los celulares. Aborda la comunicación y, en realidad, los vínculos, no solo los que establecemos con los demás, sino también el que mantenemos con nosotros mismos, que constituye la primera gran barrera comunicativa que el ser humano debe atravesar.

No es una obra que hable necesariamente de la soledad, ya que sus dos personajes están rodeados de otras personas en sus vidas e historias individuales. Sin embargo, sí hace referencia a una soledad más primaria, no entendida desde la perspectiva del sistema sociocultural, que suele considerarla un enemigo o un problema, sino como ese espacio en el que los seres humanos estamos obligados a relacionarnos con nosotros mismos. Se trata de esos momentos de silencio y soliloquio en los que no dialogamos con los demás y nos enfrentamos a nuestros propios pensamientos. Eso es lo más interesante de la obra.

Los dos personajes viajan en el mismo vagón de un tren y, en principio, el público escucha sus pensamientos. La mujer es una ferviente lectora de un reconocido escritor, a quien admira profundamente. Sin embargo, aunque lleva en su cartera el último libro de este autor, no se anima a sacarlo. Entonces, comienza a pensar. Al mismo tiempo, el público descubre que el escritor también está pensando. De esta manera, lo que los espectadores escuchan son los pensamientos de ambos personajes.

Cuando uno piensa, no tiene filtro. Comete sincericidios y expresa cosas que jamás diría en voz alta. Ahí está lo gracioso de este proyecto, su costado humorístico, pero también su profundidad.

El público comienza a vincularse con dos personajes que expresan cosas a veces inconfesables, que van desde lo más prosaico hasta lo más elevado y elaborado. Es ahí donde surge la identificación. los espectadores empiezan a reconocerse en los personajes, a sentir lo que ellos sienten. A medida que avanza la obra, se produce una transformación en ambos que también se traslada al público. Al final, los espectadores salen transformados.

¿Qué desafíos supuso llevar este texto a escena, teniendo en cuenta todas sus complejidades?

Básicamente, más que un desafío, fue un verdadero gustazo poder expresar pensamientos. Estamos educados para que nuestros pensamientos no se trasluzcan, no se noten, para que nadie los vea ni los conozca. Y, de pronto, esta obra nos ofrecía la libertad actoral de expresarlos y transmitirlos. Poder llevarlos al cuerpo, plasmarlos en los gestos y en las expresiones del rostro. Todo eso tiene una riqueza absoluta. Más que un desafío, para mí fue y sigue siendo un gustazo, una experiencia de enorme libertad.

Tanto usted como Germán Palacios, además de actuar, comparten la dirección de la obra. ¿Cómo fue ese proceso de asumir ambos roles y cómo lo viven en el trabajo cotidiano?

Fue un proceso muy simple, fácil y fluido. Prácticamente no nos dimos cuenta de que estábamos asumiendo ese rol. Yo ya había dirigido anteriormente, esta sería mi cuarta dirección, y Germán también tenía experiencia en dirección.

Cuando nos reunimos para trabajar con el material, comenzamos a encontrarnos una vez por semana, durante dos meses. En ese tiempo analizamos todas las versiones de la obra, la francesa original, la inglesa, la española y la adaptación argentina.

A medida que avanzábamos, fuimos construyendo una idea muy clara de cómo queríamos que fuera la puesta en escena. Germán empezó a compartir conmigo sus ideas y descubrimos que coincidíamos plenamente en la concepción, la dirección y el espíritu que queríamos darle a la obra.

Estábamos tan de acuerdo que en un momento dijimos: «Si llamamos a una persona para que dirija, la vamos a torturar». Es decir, ya sabíamos lo que queríamos. No necesitábamos a alguien que viniera a crear una propuesta, sino a una persona que pudiera reproducir lo que nosotros le íbamos a transmitir.

Fue entonces cuando Germán me propuso codirigirla y la idea me encantó. Me gusta mucho trabajar con independencia y, en este caso, me siento más cómoda al no tener que contemporizar con decisiones o rumbos con los que quizá no estaría tan de acuerdo.

Así que fue una experiencia muy grata y enriquecedora. La verdad es que todo fluyó de una manera extraordinaria.

Después de una extensa trayectoria y de haber explorado distintos proyectos y medios, ¿qué sigue despertando en vos la pasión por el teatro y qué encontrás en él que te impulsa a seguir creando?

El teatro es comunicación directa, un hecho vivo y la madre de las expresiones artísticas comunicativas. Siempre ha sido así, la música, el escenario y el relato musicalizado, cantado y expresado, son formas primarias de comunicación. Por eso, la devolución del público es inmediata. Además, existe esa magia de que cada función es diferente y depende muchísimo de lo que suceda ese día, sobre todo ahora que estamos de gira desde hace dos años.

No solo nos adaptamos a diferentes públicos, sino también a distintas salas. La verdad es que la dinámica de la obra no depende tanto de lo que haga el actor sobre el escenario, sino del público, de su biorritmo en cada función.

Los públicos son muy distintos, hay quienes se quedan más con la anécdota, con la historia superficial, con el encuentro de estas dos personas algo que podría encuadrarse dentro de una comedia romántica, y hay quienes se adentran en las profundidades del texto.

Porque eso es precisamente lo que tiene Yasmina Reza (autora), que a través de una historia absolutamente simple, el encuentro de dos personas en un vagón de tren, un escritor y su lectora; consigue sumergirnos en unas profundidades maravillosas. Además, tiene la particularidad de imprimirle humor, pero no un humor de trazo grueso, como el que está tan vigente en este momento. Y eso es algo que el público agradece mucho.

¿Alguna vez vivió fuera del escenario una situación similar a la que plantea la obra?

No, no. Siempre me hacen esa pregunta. Y, aunque me sucediera algo parecido, no reaccionaría como lo hace el personaje, porque no soy para nada fanática. Admiro obras de distintos artistas, pero no soy una admiradora incondicional ni una devota de una figura en particular.

Para el público uruguayo que todavía no conoce El hombre inesperado, ¿qué le gustaría que se llevara consigo después de ver la obra? ¿Qué reflexión, emoción o pregunta espera despertar en los espectadores y por qué considera que vale la pena acercarse a esta historia?

En primer lugar, porque se van a sentir absolutamente identificados y van a salir de la sala transformados y conmovidos. Más que preguntas, lo que generalmente recibimos del público al finalizar la función son comentarios sobre lo que sintieron al ver la obra, así como inquietudes y deseos de profundizar en determinados aspectos del texto.

Hay muchas personas que quieren leer el material y nos preguntan dónde pueden conseguirlo, porque la obra las conmovió y sienten la necesidad de detenerse en alguna frase o concepto en particular. Realmente, se produce una transformación muy importante en los espectadores. Y también hay una profunda conmoción, que es precisamente lo que me sucedió a mí cuando la vi por primera vez. Fue en 2007 y salí profundamente conmovida.