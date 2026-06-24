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Política

fuego cruzado y poca información

Presidente Orsi carga contra su ministro de trabajo: "No es un tema de imagen"

Yamandú Orsi se refirió a las declaraciones de Juan Castillo que aseguró que "las calles estén patrulladas por camionetas de ejército no bueno".

Yamandú Orsi se refirió a las declaraciones de Juan Castillo que aseguró que las calles estén patrulladas por camionetas de ejército no bueno.&nbsp;

Yamandú Orsi se refirió a las declaraciones de Juan Castillo que aseguró que "las calles estén patrulladas por camionetas de ejército no bueno". 

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El plan del gobierno de incorporar vehículos blindados del Ejército al patrullaje en los barrios más pobres de Montevideo generó divisiones en el Poder Ejecutivo. Tras los reparos públicos que manifestó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, salió al cruce de forma tajante y aseguró que la decisión ya está tomada.

No es buena cosa

El debate se encendió luego de que el ministro del Interior, Carlos Negro, anunciara en el Parlamento un convenio con Defensa para desplegar 12 vehículos blindados Mamba donados por EE.UU. bajo el mando de la Policía.

Consultado en Canal 10, el ministro de Trabajo y dirigente comunista, Juan Castillo, se alineó con las aclaraciones de la ministra de Defensa, Sandra Lazo quien bajó el perfil al anuncio señalando que el plan está en discusión y que sólo se evalúa el préstamo de "herramientas" y criticó la estrategia de comunicación del hecho.

Castillo no ocultó su incomodidad con la medida y advirtió sobre el impacto: "Convengamos que para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camionetas del Ejército no es una buena cosa. Hay que tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía, como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército, como defensa de la soberanía".

"La decisión está tomada"

Pocas horas después, desde un evento en Treinta y Tres, el presidente Yamandú Orsi tomó distancia de los dichos de su ministro de Trabajo y dijo: "Yo lo que leí es que hay un tema de imagen... Acá no es un tema de imagen, es un tema de acción, acá hay que resolver", sentenció el presidente.

Orsi fue enfático en que, más allá de que restan pulir algunos detalles jurídicos, la medida no tiene marcha atrás y que es además una prioridad para el gobierno "la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad, y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo". El presidente insistió en que no se trata de "una sensación", sino de dar batalla a un "problema que ya es internacional" porque "el crimen organizado viene con todo y no nos podemos detener". Por último defendió la iniciativa explicando que se trata simplemente de poner la infraestructura del Estado al servicio de la seguridad pública, algo que comparó con el uso de radares militares para el control de sobrevuelos ilegales. "De esa no nos bajamos", concluyó.

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