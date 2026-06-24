Bianchi mostró las garras: "Yo a este gobierno no lo voy a defender nunca"

“¿Cómo vamos a hacer un pacto por lo de la camioneta y todos los alrededores que hay de Orsi? No. Lo que tratamos de cuidar es la institucionalidad. Es cierto que a veces yo misma cometo el error de decir 'el gobierno', pero se podrán imaginar que yo a este gobierno no lo voy a defender nunca”, mencionó Bianchi.

Además, la senadora nacionalista aseguró que hay un “vacío de poder” en el Ejecutivo, algo que es lo “peor para la democracia”.

“Yo voy a seguir investigando todo este tema de la camioneta. No la vamos a terminar porque hay muchas cosas que están en juego”, expresó. Sobre esto último, se refirió a que “está en juego” el Estado de derecho, el Derecho Penal, el Derecho Administrativo, el Derecho Electoral, por lo que va a “tratar” de que las autoridades del Frente Amplio le respondan las dudas que planteó.

Además, la legisladora afirmó que existen aspectos “muy raros” en la operación y reclamó explicaciones sobre el origen del descuento de US$ 25.000, la documentación de los vehículos y la eventual existencia de reuniones en las que se hayan acordado determinadas decisiones en torno a este tema.

Cuestionó la Rendición de Cuentas

Por otro lado, cuestionó la Rendición de Cuentas que entregó el FA ante la Corte Electoral por la campaña: “Hay líneas en una planilla que no sabemos qué significan. ¿A dónde fueron los fondos? Se discriminan los fondos de la famosa rifa”.

Por esto, detalló que realizó un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Corte Electoral y a la Dirección de Loterías y Quinielas, que es el organismo que “supervisa, de acuerdo a la normativa vigente, cómo deben hacerse las rifas”.