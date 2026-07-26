¿Qué productos uruguayos pagarán el nuevo arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos?

El nuevo arancel de 12,5% dispuesto por Estados Unidos sobre determinados productos uruguayos tendrá un impacto limitado en el comercio bilateral, según explicó el director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la medida alcanzará al 22,5% de las exportaciones nacionales hacia ese destino, mientras que el 77,5% restante permanecerá exento.
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El jerarca precisó que Uruguay venía enfrentando un gravamen del 10%, el cual fue eliminado por una decisión de la Corte Suprema estadounidense. Sin embargo, la nueva disposición establece una tasa del 12,5%, lo que implica un incremento de 2,5 puntos porcentuales para los productos comprendidos.
Entre los bienes que continúan exceptuados figuran algunos de los principales rubros de exportación uruguayos, como la carne bovina, la celulosa y la madera. En cambio, la medida sí alcanzará a productos como la madera contrachapada para construcción, la soja, las mandarinas y la miel.
El Gobierno apuesta a una ley para reducir el impacto
Desde el Ministerio de Economía destacaron que el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, actualmente en análisis en el Parlamento, podría convertirse en una herramienta para mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense.
Según explicaron, si la iniciativa es aprobada, Estados Unidos podría reconsiderar el nivel del arancel aplicado, permitiendo que los productos actualmente gravados pasen del 12,5% al 10%. Para aspirar a una exoneración total será necesario, además, que se reglamente la normativa y se implemente la prohibición de importar bienes provenientes de mercados que utilicen trabajo forzoso o infantil.