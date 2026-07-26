¿Qué productos uruguayos pagarán el nuevo arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos?

El Gobierno apuesta a una ley para reducir el impacto

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, actualmente en análisis en el Parlamento, podría convertirse en una herramienta para mejorar las condiciones de acceso al mercado estadounidense.

Según explicaron, si la iniciativa es aprobada, Estados Unidos podría reconsiderar el nivel del arancel aplicado, permitiendo que los productos actualmente gravados pasen del 12,5% al 10%. Para aspirar a una exoneración total será necesario, además, que se reglamente la normativa y se implemente la prohibición de importar bienes provenientes de mercados que utilicen trabajo forzoso o infantil.