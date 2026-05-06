El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, entregará durante el presente mes al Consejo de Ministros un documento que contiene su propuesta para orientar el ahorro uruguayo hacia proyectos productivos gestionados por empresas públicas. La iniciativa fue elaborada junto a un equipo donde participa el contador Gonzalo Lucas –adscripto de Presidencia y dirigente del Club Nacional de Fútbol– y ya ha sido distribuida entre el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Economía Gabriel Oddone y la titular de Industria Fernanda Cardona.
Documento
Alejandro Sánchez presentará plan para redirigir el ahorro local hacia empresas estatales
El secretario de la Presidencia propone que haya "instrumentos permanentes" para que los ahorristas coloquen dinero en proyectos de empresas públicas.