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Política

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Alejandro Sánchez presentará plan para redirigir el ahorro local hacia empresas estatales

El secretario de la Presidencia propone que haya "instrumentos permanentes" para que los ahorristas coloquen dinero en proyectos de empresas públicas.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Dante Fernandez / FocoU
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El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, entregará durante el presente mes al Consejo de Ministros un documento que contiene su propuesta para orientar el ahorro uruguayo hacia proyectos productivos gestionados por empresas públicas. La iniciativa fue elaborada junto a un equipo donde participa el contador Gonzalo Lucas –adscripto de Presidencia y dirigente del Club Nacional de Fútbol– y ya ha sido distribuida entre el presidente Yamandú Orsi, el ministro de Economía Gabriel Oddone y la titular de Industria Fernanda Cardona.

En declaraciones a El Observador, Sánchez afirmó: “La política tiene que salir del nivel zócalo y para eso hay que empezar a poner los temas país arriba de la mesa. Pueden generar controversia, porque cuando uno tiene que generar transformaciones siempre hay una cuestión conservadora que siente que se le mueve el piso en algunas cosas. Pero no es posible para un país como Uruguay que tengamos un nivel tan bajo de inversión”. Agregó que, aunque el crecimiento económico del país supera al promedio regional, “la distancia que tenemos respecto a los países desarrollados es gigantesca”.

Sistema financiero

El jerarca cuestionó por qué el sistema financiero concentra la totalidad del ahorro local. Señaló que existen US$ 46 mil millones en la banca uruguaya, de los cuales solo un tercio está colocado a plazo fijo y genera intereses. El resto se mantiene a la vista sin retribución alguna. “Uruguay sale a endeudarse en el mundo pero resulta que los uruguayos tenemos mucho dinero. Pasa que no tenemos herramientas para canalizarlo a actividades productivas y soberanas del país. Este es el gran drama del Uruguay, está lleno de economistas que son unos cracks, pero de este tema se habla poco”, declaró. Consideró que se trata de “un tema de carácter nacional para los próximos 10 o 20 años”.

El secretario criticó las repercusiones que su propuesta generó cuando fue esbozada inicialmente en marzo en declaraciones a La Diaria Radio. Sostuvo que esas reacciones evidenciaron una “política zócalo, de etiqueta de redes sociales”. Varios dirigentes de la oposición manifestaron estar a favor de discutir la apertura del paquete accionario de las empresas públicas y señalaron una contradicción con la postura histórica de la izquierda sobre ese tema.

Dentro del Frente Amplio, las reacciones fueron dispares. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, admitió que los “ruidos” que generó la propuesta “no favorecen en el debate” y planteó que “un tema de esta sensibilidad hubiera sido mejor procesarlo previamente en la Mesa Política”.

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