Escandaloso: 16 militares prófugos vinculados a delitos de la dictadura continúan percibiendo jubilaciones

El dirigente subrayó que actualmente existen alrededor de 16 prófugos vinculados a delitos de la dictadura que continúan percibiendo jubilaciones. Recordó que en 2025 que cuando la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente presentó su plan de acción, la ministra de Defensa Sandra Lazo anunció que le iban a cortar las jubilaciones a los prófugos de la justicia pero un año después la medida no se concretó. “Pasó un año y no han hecho nada”, señaló.

Apertura de archivos

En la reunión con Orsi también se abordaron otros reclamos históricos. Entre ellos, la apertura de archivos militares que, según Familiares, contienen información clave sobre el destino de los desaparecidos. Errandonea recordó que ya en 2005, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se reconoció la existencia de estos documentos tras consultas internas en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dos décadas después, esos archivos permanecen inaccesibles.

“El presidente y la ministra son las autoridades máximas de las Fuerzas Armadas”, remarcó, insistiendo en que existe la potestad para ordenar la entrega de esa información. La negativa o demora en hacerlo, sostuvo, perpetúa una deuda del Estado con la sociedad.

Información sobre los desaparecidos

Otro de los planteos fue la necesidad de una declaración pública clara que inste a quienes tengan información sobre los desaparecidos a aportarla. Si bien el Senado ya se pronunció en ese sentido por unanimidad, Errandonea indicó que el presidente no asumió aún un compromiso concreto para replicar ese gesto desde el Ejecutivo.

En ese contexto, la problemática de los prófugos es una expresión tangible de las dificultades estructurales para avanzar en verdad y justicia. La denuncia sobre el consulado en Miami, que derivó en una investigación ordenada por el canciller Mario Lubetkin, expone una falla puntual. Pero, según lo expresado en la entrevista, el problema de fondo es más amplio, la falta de decisión política sostenida para actuar frente a quienes, pese a estar requeridos por la justicia, continúan beneficiándose del sistema estatal.