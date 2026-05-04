Intendencia de Montevideo iniciará en breve la construcción de la "ciclovía al oeste"

Según publicó este lunes El Observador, la comuna ya tiene diseñado un boceto del trazado final, pero aún resta validarlo. El trayecto tendrá una extensión total que rondará los 11 kilómetros.

Este es el primer proyecto que despliega la administración de Mario Bergara para ciclistas. El objetivo de la IM es pasar de 78 kilómetros actuales de infraestructuras a 100 kilómetros al final del periodo.

Plan de Ciclovías y Bicisendas

En marzo, cuando el Departamento de Movilidad compareció ante la Junta Departamental por el Presupuesto, la responsable del área de Planificación de Movilidad, Patricia Abreu, fue consultada sobre esta ciclovía y detalló que su trazado combinará "muchas situaciones": "Todavía no sabemos cuánto nos va a costar, porque se combinan muchas situaciones: ir por un pavimento bueno, ir por vereda, en algunos lugares ir por veredas que tienen mucha diferencia de nivel y hay que salvarla… Entonces, no tenemos un número cerrado".

Además, contó que tanto esta obra como el resto de ciclovías a construir en el periodo “servirán para conectar la infraestructura ya existente y terminar de armar la red”.

En los próximos meses la IM presentará un Plan de Ciclovías y Bicisendas, que definirá los proyectos de este período y una agenda proyectada para el gobierno que viene.

En noviembre pasado, el director de Movilidad, Germán Benítez, dio pistas de cuáles podrían ser las otras obras para la red: "Tenemos proyectos que estamos evaluando: sobre Bulevar Artigas, en la parte que va desde el Obelisco hacia la Rambla; en Bulevar Batlle y Ordóñez, en un tramo de unos seis kilómetros; en la calle Coronel Raíz y en la calle José Pedro Varela; en esos dos casos van a ser entre 1.300 y 1.600 metros", dijo a la prensa.