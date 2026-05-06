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Política Ministerio del Interior | policía | Carlos Negro

Fortalecimiento estratégico

El Ministerio del Interior expande la Aviación Policial: nueva base en Rivera y 650 nuevos efectivos

Ministerio del Interior confirmó el refuerzo de la vigilancia aérea y un récord de inscriptos para la Policía Nacional.

Ministerio del Interior

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 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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En el marco del 11.º aniversario de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció un plan estratégico de expansión que incluye la apertura de una base operativa en el aeropuerto de Rivera y la incorporación de 650 nuevos agentes para reforzar la seguridad en el norte del país.

Fortalecimiento estratégico en el norte

La nueva base en Rivera busca descentralizar las operaciones aéreas y optimizar la respuesta policial en la frontera y zonas aledañas. Según el ministro Negro, este despliegue territorial, sumado al uso de tecnología e inteligencia, permite a la fuerza alcanzar resultados históricos.

"La presencia de nuestra Policía Nacional por tierra y aire nos permite llegar hoy más lejos que nunca", afirmó el jerarca durante la ceremonia realizada en el aeropuerto de Carrasco.

Récord de inscriptos y capital humano

El ministro destacó que el fortalecimiento de la institución no solo es técnico, sino humano. Resaltó el éxito del llamado vigente, que alcanzó una cifra récord de aspirantes:

  • 650 vacantes para nuevos policías.

  • Refuerzo directo para las capacidades operativas de la Policía Nacional y la unidad aérea.

  • Enfoque en la profesionalización y el compromiso del personal.

Once años de vigilancia aérea: Cifras de impacto

La Dirección Nacional de Aviación, creada el 5 de mayo de 2015, se ha consolidado como una pieza clave para la seguridad pública, brindando apoyo en tiempo real a las unidades en tierra. El director de la repartición, Fernando Arbiza, compartió datos que reflejan la intensa actividad de la unidad:

  • Último año: Más de 1.400 operativos y 1.742 horas de vuelo.

  • Histórico (11 años): Un total de 10.818 vuelos realizados con éxito.

Autoridades presentes

El evento contó con la participación del director nacional de Policía, José Manuel Azambuya, y el director de Aviación Policial, Fernando Arbiza, quienes coincidieron en que la unidad es hoy una fuerza "consolidada, versátil y eficaz" para el mantenimiento del orden público mediante helicópteros y aviones.

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