En el marco del 11.º aniversario de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció un plan estratégico de expansión que incluye la apertura de una base operativa en el aeropuerto de Rivera y la incorporación de 650 nuevos agentes para reforzar la seguridad en el norte del país.
Fortalecimiento estratégico
El Ministerio del Interior expande la Aviación Policial: nueva base en Rivera y 650 nuevos efectivos
Ministerio del Interior confirmó el refuerzo de la vigilancia aérea y un récord de inscriptos para la Policía Nacional.