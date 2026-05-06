El Ministerio del Interior expande la Aviación Policial: nueva base en Rivera y 650 nuevos efectivos

Récord de inscriptos y capital humano

El ministro destacó que el fortalecimiento de la institución no solo es técnico, sino humano. Resaltó el éxito del llamado vigente, que alcanzó una cifra récord de aspirantes:

650 vacantes para nuevos policías.

Refuerzo directo para las capacidades operativas de la Policía Nacional y la unidad aérea.

Enfoque en la profesionalización y el compromiso del personal.

Once años de vigilancia aérea: Cifras de impacto

La Dirección Nacional de Aviación, creada el 5 de mayo de 2015, se ha consolidado como una pieza clave para la seguridad pública, brindando apoyo en tiempo real a las unidades en tierra. El director de la repartición, Fernando Arbiza, compartió datos que reflejan la intensa actividad de la unidad:

Último año: Más de 1.400 operativos y 1.742 horas de vuelo .

Histórico (11 años): Un total de 10.818 vuelos realizados con éxito.

Autoridades presentes

El evento contó con la participación del director nacional de Policía, José Manuel Azambuya, y el director de Aviación Policial, Fernando Arbiza, quienes coincidieron en que la unidad es hoy una fuerza "consolidada, versátil y eficaz" para el mantenimiento del orden público mediante helicópteros y aviones.