Alerta por tormentas y formación de ciclón extratropical sobre Uruguay

Uruguay se encuentra bajo una fase de alta inestabilidad atmosférica. De acuerdo con los modelos meteorológicos de MetSul y los datos técnicos de Windguru, se prevé el avance de un frente frío que interactuará con una masa de aire húmeda, provocando tormentas severas y un posterior aumento en la intensidad de los vientos por la formación de un sistema de baja presión (ciclón extratropical).