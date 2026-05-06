Alerta por tormentas y formación de ciclón extratropical sobre Uruguay

Uruguay se encuentra bajo una fase de alta inestabilidad atmosférica. De acuerdo con los modelos meteorológicos de MetSul y los datos técnicos de Windguru, se prevé el avance de un frente frío que interactuará con una masa de aire húmeda, provocando tormentas severas y un posterior aumento en la intensidad de los vientos por la formación de un sistema de baja presión (ciclón extratropical).
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Detalle del pronóstico
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Condiciones: Cielo cubierto con desarrollo de tormentas aisladas durante la mañana, intensificándose hacia la tarde/noche.
Temperaturas: Máxima de 23°C y mínima de 13°C.
Viento: Según Windguru, se esperan rachas del noreste rotando al norte de hasta 60 km/h en zonas costeras.
Pico de tormentas y rotación de viento
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Condiciones: Jornada crítica con lluvias abundantes y tormentas fuertes. MetSul advierte sobre la posibilidad de granizo y actividad eléctrica intensa debido al choque de masas de aire.
Temperaturas: Descenso moderado, con una máxima de 21°C y mínima de 15°C.
Viento: Rotación del viento al sector suroeste (SW) hacia el final del día, con velocidades sostenidas en aumento.
Entrada de ciclón y descenso térmico
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Condiciones: Mejora parcial en cuanto a lluvias, pero comienza el periodo de mayor ventarrón por la influencia del ciclón extratropical en el Atlántico.
Temperaturas: Caída abrupta. Máxima de 14°C y mínima de 10°C.
Viento: Windguru proyecta rachas muy fuertes del suroeste que podrían alcanzar los 75 km/h o superiores en la zona sur y este del país.