Salvataje de la Caja Profesional quedó para el martes a pedido de la oposición

La iniciativa de postergar la votación fue aceptada por el FA, por lo que se espera poder votar el proyecto en el Plenario recién el miércoles próximo.

La posición del FA

El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, explicó que la postergación fue a solicitud de la oposición, que planteó que tenían poco tiempo para trabajar en el proyecto.

"Vamos a privilegiar la posibilidad de tener un acuerdo amplio en este aspecto", aseguró Brenta sobre el cuarto intermedio.

El martes se intercambiarán los artículos y se votará en comisión, para que el miércoles entre a sesión de la Cámara de Senadores. "Luego irá a la Cámara de Diputados, donde yo aspiro a que sea un acuerdo que alcancemos al menos con la mayoría de legisladores de la oposición", dijo el senador frenteamplista.

"Nosotros entendemos que es necesario transitar un proceso que le de sostenibilidad a la caja a lo largo de un período de tiempo suficiente como para avanzar a lo que es el objetivo, que es la convergencia de todas las cajas paraestatales en un sistema único", explicó Brenta. "Nos parece alentador que se esté pidiendo tiempo para hacer propuestas", remarcó.

Lo primero, dijo el legislador frenteamplista, es "darle sostenibilidad a la caja" y luego ir por "aspectos estructurales de reforma de la caja" que "pueden ser abordados en el ámbito del diálogo sobre seguridad social".

Coalición Republicana

La senadora blanca Graciela Bianchi explicó que en este caso actúan como Coalición Republicana y que se reunieron en la mañana de este jueves, donde resolvieron pedir más plazo: "Estamos de acuerdo con gran parte del proyecto de Diputados, y algunas discusiones que tenemos puntuales, que son propuestas pero que a su vez tenemos que terminar de articular nosotros como Coalición".

"Los puntos que están en discusión del aumento de aportes, del aumento de aportes de pasivos, de activos, de timbres, a nosotros nos preocupa mucho la ampliación de la base de aportantes, porque las soluciones de la Caja de Profesionales necesitan una reforma estructural. La realidad nos va a obligar a hacer cambios estructurales, pero no en este proyecto, porque si no tomamos las decisiones ya, los jubilados y pensionistas en julio no cobran", dijo Bianchi.