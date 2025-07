Schipani criticó evento y diputada del FA lo desmintió: "Perdés el tiempo con tus berrinches"

El diputado colorado cuestionaba así el formato del lanzamiento, sugiriendo que se trataba más de un espectáculo que de un espacio de diálogo genuino.

La respuesta de Margarita Libschitz

La diputada fue contundente, acusando a Schipani de buscar protagonismo:

"Ay Felipe, que manera de querer llamar la atención hasta pasando vergüenza. Todo espectáculo en el Sodre es con localidades limitadas, la entrada es para garantizar que no vayas y no quedes afuera. No tenia costo, es lógico que no te enteraras de los detalles, estabas perdiendo el tiempo con tus berrinches".

Libschitz continuó su defensa de la organización del evento y arremetió contra la trayectoria electoral de Schipani:

"El canje de entradas es un requisito de la sala, es lo que quise explicarte aunque sé que ya lo sabes. De todas formas, si la idea es la chicana, en esa simple foto hay bastante más personas de las que te han votado en varias elecciones".

La escalada

El intercambio tomó un giro más personal cuando Schipani respondió directamente a la alusión sobre sus votos:

"Cuando seas electa en dos oportunidades como diputada titular hablamos".

Finalmente, la diputada Libschitz cerró el cruce con un mensaje que intentaba desviar la discusión del ámbito personal y reafirmar su posición política:

"Entiendo que la realidad te enoje y necesites validarte intentando “rebajarme” pero mi autoestima está un poco más sano. Además de tener claro que la banca que ocupo no es mía sino de un sector político que hace 20 años viene siendo el más votado".