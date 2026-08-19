Senado aprueba licencia paga para que padres asistan a actividades escolares de sus hijos

Las horas utilizadas serán consideradas tiempo trabajado a todos los efectos legales. Además, no podrán implicar descuentos salariales ni afectar el derecho a la licencia anual generada por el trabajador.

¿Para qué actividades se podrá utilizar?

El beneficio podrá ser utilizado para asistir a distintas actividades organizadas por los centros educativos, entre ellas talleres, reuniones de entrega de calificaciones, actos escolares y ceremonias como la Jura de la Bandera.

También quedarán comprendidas otras instancias convocadas por las direcciones de los centros educativos que requieran la presencia de los responsables de los estudiantes.

Para acceder a la licencia, el trabajador deberá comunicar al empleador su intención de utilizarla con una antelación mínima de dos días hábiles.

Luego de asistir a la actividad, deberá presentar ante el empleador un certificado o comprobante emitido por las autoridades del centro educativo que acredite su presencia.

Con la aprobación del Senado, la propuesta continuará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados, donde deberá ser considerada antes de convertirse en ley.